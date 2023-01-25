Зачем класть влажную салфетку в машинку во время стирки: этот лайфхак облегчит жизнь
Стирая одежду в стиральной машине каждая хозяйка в результате ждет чистых вещей. Однако если в доме живет пес или кошка - это не всегда получается, ведь на одежде всегда будет оставаться шерсть. Оказывается, решить эту проблему может обычная влажная салфетка.
Об этом пишет SantePlus.
Как удалить шерсть из одежды
Если шерсть домашних животных оказалась в машинке, то поможет обычная влажная салфетка. Она может впитывать всю грязь и оставлять одежду чистой и невредимой.
Однако, следует помнить, что никогда нельзя использовать влажную салфетку вторично. После каждой стирки салфетка теряет свою эффективность.
Также желательно отдавать предпочтение от 1 до 3 влажных салфеток на одну стирку. В основном это зависит от количества вещей в машинке.
Как это работает
Во время стирки салфетка собирает из белья на себя мелкий мусор: шерсть, волосы, пух, ворсинки, нити, поскольку волокнистая салфетки притягивает и наматывает на себя такие частицы.
Лучше выбирать крепкие салфетки, которые не должны легко рваться в руках. К тому же, обратите внимание, чтобы они были без запахов. Инородные ароматы могут "прилипнуть" к вашим вещам.
Положите губку в барабан
Губка в стиральной машине также поможет избавиться от налипшей на одежду шерсти в процессе стирки. Для этого подойдет обычная кухонная губка, также можно бросать в стиралку силиконовую губку.
Особенно эффективен этот способ при стирке джинсов и верхней одежды.
Перед запуском машины в барабан положите губку для посуды, после чего выставите нужный режим. После стирки губку из машины следует вынуть.
Раньше мы называли предметы, которые категорически нельзя стирать в стиральной машинке.
Также мы писали, какой режим в стиральной машине нельзя использовать. Одежда и дальше будет грязной.