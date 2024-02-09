Навіщо класти ватні диски у холодильник. Несподіваний результат вас здивує

Навіщо класти ватні диски в холодильник

Блогерка розповіла, що людям, які втомилися боротися з темними колами під очима, варто спробувати простий лайфхак. Просто візьміть ватні диски, кожен з них розріжте навпіл, а потім розтягніть шматочки у формі магазинних патчів.

Складіть диски у невеличку миску та залийте їх попередньо звареною кавою, не окропом. Потім дайте патчам охолонути у холодильнику, там вони мають полежати протягом 30 хвилин.

А після цього діставайте ватні диски та накладайте їх на шкіру під очима, ніби звичайні патчі. Результат можна буде побачити вже за 20 хвилин.

Як зробити патчі вдома (скріншоти)

У чому користь кави для шкіри

Як виявилося, цей напій звужує кровоносні судини. Також він здатен зменшити набряки та приховати ознаки втоми. Окрім цього, патчі з кавою можуть прибрати темні кола, після чого шкіра буде мати здоровий та свіжий вигляд.

Важливо врахувати, що кава може викликати алергічну реакцію та індивідуальну нестерпність. Саме тому перед початком використання таких патчів нанесіть їх на внутрішню сторони руки та почекайте. Окрім цього, проконсультуйтеся з дерматологом, який знатиме особливості вашої шкіри.