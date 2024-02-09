Зачем класть ватные диски в холодильник. Неожиданный результат вас удивит

Ватные диски требуются не только для снятия макияжа. Как оказалось, они могут стать прекрасной альтернативой дорогим патчам. Просто положите ватные диски в холодильник, а перед этим залейте их напитком, который есть почти в каждом доме.
Как сделать патчи из ватных дисков, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании новости были использованы источники: видео из Instagram блоггера luna_skin_care, сайт Gazeta.pl.
Блогерша рассказала, что людям, уставшим бороться с темными кругами под глазами, стоит попробовать простой лайфхак. Просто возьмите ватные диски, каждый из них разрежьте пополам, затем растяните кусочки в форме магазинных патчей.
Сложите диски в небольшую миску и залейте их заранее сваренным кофе, не кипятком. Затем дайте патчам остыть в холодильнике, там они должны полежать в течение 30 минут.
А после этого доставайте ватные диски и накладывайте их на кожу под глазами, как обычные патчи. Результат можно будет увидеть уже через 20 минут.
Как сделать патчи дома (скриншоты)
Как выяснилось, этот напиток сужает кровеносные сосуды. Также он способен снизить отеки и скрыть признаки усталости. Кроме того, патчи с кофе могут убрать темные круги, после чего кожа будет выглядеть здоровой и свежей.
Важно учесть, что кофе может вызвать аллергическую реакцию и индивидуальную непереносимость. Именно поэтому перед началом использования таких патчей нанесите их на внутреннюю сторону руки и подождите. Кроме того, проконсультируйтесь с дерматологом, который будет знать особенности вашей кожи.
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