Зачем класть ватные диски в холодильник. Неожиданный результат вас удивит

Зачем класть ватные диски в холодильник

Блогерша рассказала, что людям, уставшим бороться с темными кругами под глазами, стоит попробовать простой лайфхак. Просто возьмите ватные диски, каждый из них разрежьте пополам, затем растяните кусочки в форме магазинных патчей.

Сложите диски в небольшую миску и залейте их заранее сваренным кофе, не кипятком. Затем дайте патчам остыть в холодильнике, там они должны полежать в течение 30 минут.

А после этого доставайте ватные диски и накладывайте их на кожу под глазами, как обычные патчи. Результат можно будет увидеть уже через 20 минут.

Как сделать патчи дома (скриншоты)

В чем польза кофе для кожи

Как выяснилось, этот напиток сужает кровеносные сосуды. Также он способен снизить отеки и скрыть признаки усталости. Кроме того, патчи с кофе могут убрать темные круги, после чего кожа будет выглядеть здоровой и свежей.

Важно учесть, что кофе может вызвать аллергическую реакцию и индивидуальную непереносимость. Именно поэтому перед началом использования таких патчей нанесите их на внутреннюю сторону руки и подождите. Кроме того, проконсультируйтесь с дерматологом, который будет знать особенности вашей кожи.