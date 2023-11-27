Навіщо додавати цукор у борщ та яку кількість: не всі про це знають

Навіщо додають цукор у борщ

Цукор потрібен насамперед для того, щоб страва не була надто кислою, а буряк не втратив кольору.

Одна з користувачок групи написала, що в її родині особливо не зважали, якого кольору буде борщ. Вона заявила, що в її родині переважає оранжевий колір борщу.

Багато господинь розповідають, що цукор має бути в парі з оцтом. Одні пишуть, що беруть звичайний, інші - яблучний.

"Трохи цукру додаю, десь пів столової ложки без гірки. Це як трішки солі до солодкої випічки. А для збереження кольору - тушений буряк кладу вже наприкінці, після того, як усе звариться, перед зеленню, і щоб тільки-тільки закипіло і вимкнути", - розповіла користувачка у мережі.

Одна господиня написала, що замість цукру бере мед. Вона зазначила, тоді смак буде незвичайний.

Окрім традиційної бурякової засмажки, яку ви кладете в борщ, вкінці приготування також можна додати натертий сирий буряк. Колір буде ідеальним, а смак більш насиченим.

Ще один спосіб, який допоможе зробити яскравий червоний борщ - це додати цукор і лимонний сік у нарізаний на брусочки буряк. Овоч потрібно перемішати і залишити з цими компонентами на деякий час настоятися.

Під час приготування овочевої засмажки для борщу можна додати 2 столові ложки звичайного пшеничного борошна. Це також допоможе зробити колір яскравішим.

Помилки під час приготування борщу

Щоб отримати дійсно смачну та ароматну страву, не варто припускатися таких помилок: