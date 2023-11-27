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Навіщо додавати цукор у борщ та яку кількість: не всі про це знають

Навіщо додавати у борщ цукор (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кожна господиня готує борщ за своїм рецептом, тому немає двох однакових страв. Більшість господинь трохи підсолоджують борщ, тому варто знати для чого це роблять.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-спільноту "Консервація та заготовки на зиму".

Навіщо додають цукор у борщ

Цукор потрібен насамперед для того, щоб страва не була надто кислою, а буряк не втратив кольору. 

Одна з користувачок групи написала, що в її родині особливо не зважали, якого кольору буде борщ. Вона заявила, що в її родині  переважає оранжевий колір борщу. 

Багато господинь розповідають, що цукор має бути в парі з оцтом. Одні пишуть, що беруть звичайний, інші - яблучний.

"Трохи цукру додаю, десь пів столової ложки без гірки. Це як трішки солі до солодкої випічки. А для збереження кольору - тушений буряк кладу вже наприкінці, після того, як усе звариться, перед зеленню, і щоб тільки-тільки закипіло і вимкнути", - розповіла користувачка у мережі.

Одна господиня написала, що замість цукру бере мед. Вона зазначила, тоді смак буде незвичайний.

Окрім традиційної бурякової засмажки, яку ви кладете в борщ, вкінці приготування також можна додати натертий сирий буряк. Колір буде ідеальним, а смак більш насиченим.

Ще один спосіб, який допоможе зробити яскравий червоний борщ - це додати цукор і лимонний сік у нарізаний на брусочки буряк. Овоч потрібно перемішати і залишити з цими компонентами на деякий час настоятися.

Під час приготування овочевої засмажки для борщу можна додати 2 столові ложки звичайного пшеничного борошна. Це також допоможе зробити колір яскравішим.

Помилки під час приготування борщу

Щоб отримати дійсно смачну та ароматну страву, не варто припускатися таких помилок:

  • бульйон є основою будь-якого борщу, тому його приготуванню необхідно приділити належну увагу. Багато господарок варять першу страву тільки на кістках, що є головною помилкою
  • не потрібно додавати до борщу різні спеції, коли його приготування практично добігає кінця. Приправи додають у процесі приготування бульйону, а не пізніше
  • коли м’ясо буде готове, багато господинь дістають його з каструлі і перекладають в окрему страву. Однак робити цього не варто, тому що залишений в місткості продукт дасть можливість отримати ароматніший і смачніший борщ

Раніше ми повідомляли, яка спеція гарантовано зіпсує борщ.

Також ми писали, що український борщ під захистом ЮНЕСКО.

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