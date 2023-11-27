Зачем добавлять сахар в борщ и какое количество: не все об этом знают

Зачем добавляют сахар в борщ

Сахар нужен прежде всего для того, чтобы блюдо не было слишком кислым, а свекла не потеряла цвет.

Одна с пользовательниц группы написала, что в ее семье особо не считались, какого цвета будет борщ. Она заявила, что в ее семье преобладает оранжевый цвет борща.

Многие хозяйки рассказывают, что сахар должен быть в паре с уксусом. Одни пишут, что берут обычный, другие - яблочный.

"Немного сахара добавляю, где-то пол столовой ложки без горки. Это как немного соли до сладкой выпечки. А для сохранения цвета - тушеную свеклу кладу уже в конце, после того, как все сварится, перед зеленью, и чтобы только-только закипело и выключить", - рассказала пользовательница в сети.

Одна хозяйка написала, что вместо сахара берет мед. Она отметила, что тогда вкус будет необычный.

Кроме традиционной свекольной зажарки, которую вы кладете в борщ, в конце приготовления также можно добавить натертую сырую свеклу. Цвет будет идеальным, а вкус более насыщенным.

Еще один способ, который поможет сделать яркий красный борщ - это добавить сахар и лимонный сок в нарезанную на брусочки свеклу. Овощ нужно перемешать и оставить с этими компонентами на время настояться.

Во время приготовления овощной зажарки для борща можно добавить 2 столовых ложки обычной пшеничной муки. Это также поможет сделать цвет ярче.

Ошибки при приготовлении борща

Чтобы получить действительно вкусное и ароматное блюдо, не следует допускать таких ошибок: