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Навіки 30. Під час відходу з Авдіївки загинула снайперка Катерина Шинкаренко

Фото: На фронті загинула 30-річна снайперка Катерина Шинкаренко (Юрій Слобожанський/Facebook)
Автор: Людмила Жукова

Під час відступу українських сил з Авдіївки загинула 30-річна снайперка Катерина Шинкаренко, яка служила в роті снайперів 53-ї окремої механізованої бригади.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на волонтера Юрія Слобожанського у Facebook.

Що відомо про снайперку

"Із сумом повідомляю. Шинкаренко Катерина Сергіївна, позивний Віскі, Катруся, снайпер роти снайперів 53 ОМБР, нагороджена орденом "За мужність" ІІІ ступеня, відзнакою Генерального штабу "Золотий хрест" та відзнакою Міністерства оборони України "Хрест доблесті" - на великий сум на щиті… Назавжди 30-ть", – написав Слобожанський.

Військовослужбовиця загинула 22 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання, стримуючи прорив ворога під час відходу Сил оборони з Авдіївки.

Вона отримала смертельне поранення в бою на ділянці Ласточкине - Сєверне.

Тривалий час Україна не мала можливості евакуювати тіла полеглих героїв. Слобожанський повідомив, що лише цього тижня їх вдалось повернути додому.

Поховають снайперку ЗСУ в місті Острог, де живе її родина.

У захисниці залишився чоловік Андрій, а також син Денис.

Катерина Шинкаренко загинула під час відходу з Авдіївки (фото: Юрій Слобожанський)

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