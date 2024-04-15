RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Навеки 30. Во время выхода из Авдеевки погибла снайперша Екатерина Шинкаренко

Фото: На фронте погибла 30-летняя снайперша Екатерина Шинкаренко (Юрий Слобожанский/Facebook)
Автор: Людмила Жукова

Во время отступления украинских сил из Авдеевки погибла 30-летняя снайперша Екатерина Шинкаренко, служившая во рту снайперов 53-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на волонтера Юрия Слобожанского в Facebook.

Что известно о снайперше

"С грустью сообщаю. Шинкаренко Екатерина Сергеевна, позывной Виски, Катруся, снайпер роты снайперов 53 ОМБР, награждена орденом "За мужество" ІІІ степени, отличием Генерального штаба "Золотой крест" и отличием Министерства обороны Украины" Крест доблести щите", к сожалению, на щите… Навсегда 30», – написал Слобожанский.

Военнослужащая погибла 22 февраля 2024 во время выполнения боевого задания, сдерживая прорыв врага во время ухода Сил обороны из Авдеевки.

Она получила смертельное ранение в бою на участке Ласточкино - Северное.

Долгое время у Украины не было возможности эвакуировать тела павших героев. Слобожанский сообщил, что только на этой неделе их удалось вернуть домой.

Похоронят снайпершу ВСУ в городе Острог, где живет ее семья.

У защитницы остался муж Андрей, а также сын Денис.

Екатерина Шинкаренко погибла во время ухода из Авдеевки (фото: Юрий Слобожанский)

Напомним, что в Одесской области погиб боевой медик, когда спасал пострадавших.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине