Навчайтеся в кайф. 7 кращих ноутбуків для студентів та школярів у 2024 році

MacBook Air M2

Ціна: від 50 000 гривень

Переваги: Відмінна продуктивність, тривалий час автономної роботи, легкий дизайн

Відмінна продуктивність, тривалий час автономної роботи, легкий дизайн Недоліки: Вища ціна, обмежений вибір портів

MacBook Air з чіпом Apple M2 продовжує залишатися одним із найкращих варіантів для студентів. Він пропонує видатну продуктивність, гарний дизайн, безшумний вентилятор та час автономної роботи до 18 годин.

13,6-дюймовий дисплей Retina забезпечує чіткі, яскраві зображення, що ідеально підходить як для навчання, так і потокового мовлення.

Незважаючи на більш високу ціну, MacBook Air є відмінною інвестицією для студентів, які віддають перевагу macOS і потребують надійного, високопродуктивного ноутбука.

MacBook Air M2 (фото: Mashable)

Dell XPS 13

Ціна: від 65 000 гривень

Переваги: Висока якість складання, відмінний дисплей, компактний розмір

Висока якість складання, відмінний дисплей, компактний розмір Недоліки: Обмежений вибір портів? відносно дорого

Dell XPS 13 залишається фаворитом серед студентів завдяки своєму елегантному дизайну та надійній продуктивності. Остання модель оснащена процесорами Intel 12-го покоління, забезпечуючи достатню потужність для багатозадачності та запуску вимогливих додатків.

13,4-дюймовий дисплей InfinityEdge пропонує практично безрамковий огляд, що ідеально підходить для споживання мультимедіа та продуктивності.

Завдяки легкому корпусу та високій якості збірки XPS 13 ідеально підходить для студентів, яким потрібен портативний та потужний комп'ютер.

Dell XPS 13 (фото: Trusted Reviews)

HP Pavilion 14

Ціна: від 44 999 гривень

Переваги: Доступний, хороша продуктивність, гідний час автономної роботи

Доступний, хороша продуктивність, гідний час автономної роботи Недоліки: Середня якість збирання, середній дисплей

Для студентів з обмеженим бюджетом HP Pavilion 14 пропонує чудове поєднання продуктивності та доступності. Оснащений процесором Intel Core i5 11-го покоління та 8 ГБ оперативної пам'яті, цей ноутбук більш ніж здатний впоратися із повсякденними завданнями.

Його 14-дюймовий Full HD дисплей підходить для навчальних сесій та потокового мовлення. Хоча він не пропонує таку ж преміальну якість збірки, як більш висококласні моделі, це солідний вибір для тих, хто шукає економічний ноутбук для шкільних робіт.

HP Pavilion 14 (фото: PCMag)

Lenovo Yoga 7i

Ціна: від 40 000 гривень

Переваги: Універсальний 2-в-1 дизайн, хороша продуктивність, доступний

Універсальний 2-в-1 дизайн, хороша продуктивність, доступний Недоліки: Важче за типові ноутбуки, середній час автономної роботи

Lenovo Yoga 7i - це універсальний 2-в-1 ноутбук, який пропонує гнучкість як ноутбука, так і планшета. Ця функція є особливо корисною для студентів, яким потрібний пристрій для запису нотаток, малювання або читання.

Оснащений процесорами Intel 11 покоління, Yoga 7i забезпечує солідну продуктивність у своєму ціновому діапазоні. Його 14-дюймовий сенсорний дисплей чіткий і чуйний, що робить його чудовим вибором для тих, хто цінує універсальність та функціональність у ноутбуці.

Lenovo Yoga 7i (фото: RTINGS.com)

Microsoft Surface Laptop Go 2

Ціна: від 25 000 гривень

Переваги: Компактний та легкий, гарний час автономної роботи, доступний

Компактний та легкий, гарний час автономної роботи, доступний Недоліки: Низька роздільна здатність дисплея, обмежене сховище

Microsoft Surface Laptop Go 2 ідеально підходить для студентів, які цінують портативність та простоту. Завдяки своєму компактному 12,4-дюймовому сенсорному екрану та простому дизайну його легко носити із собою у навчальний заклад.

Незважаючи на скромні технічні характеристики, він пропонує солідну продуктивність для базових завдань, таких як веб-серфінг, обробка текстів та відеоконференції. Акумулятор ноутбука може працювати до 13 годин, що ідеально підходить для тривалих навчальних сесій або цілого дня занять.

Microsoft Surface Laptop Go 2 (фото: PCWorld)

Acer Chromebook Spin 514

Ціна: від 22 000 гривень

Переваги: Доступний, універсальний 2-в-1 дизайн, відмінний час автономної роботи

Доступний, універсальний 2-в-1 дизайн, відмінний час автономної роботи Недоліки: Обмежена продуктивність для важких додатків, Chrome OS може не підтримувати все програмне забезпечення

Acer Chromebook Spin 514 - ідеальний вибір для студентів, які віддають перевагу легкому та доступному ноутбуку для повсякденних завдань. Цей Chromebook оснащений процесором AMD Ryzen, який підходить для веб-серфінгу, потокового мовлення та використання веб-застосунків.

Його 14-дюймовий сенсорний екран Full HD чуйний, а 2-в-1 дизайн дозволяє використовувати його як планшет, що робить його універсальним для різних навчальних сфер. З часом автономної роботи до 12 години цей Chromebook ідеально підходить для тривалого проведення часу в навчальному закладі.

Acer Chromebook Spin 514 (фото: Pocket-lint)

ASUS ROG Zephyrus G14

Ціна: від 45 999 гривень

Переваги: Потужна продуктивність, відмінно підходить для ігор та творчої роботи, портативний для свого класу

Недоліки: Висока ціна, короткий час автономної роботи при великому навантаженні

Для студентів, яким потрібен ноутбук, здатний справлятися з більш вимогливими додатками, такими як програмне забезпечення для графічного дизайну або гри, ASUS ROG Zephyrus G14 - чудовий вибір.

Цей ноутбук оснащений процесорами AMD Ryzen 9 та графікою NVIDIA RTX 3060, пропонуючи виняткову продуктивність для ігор та творчих завдань. Незважаючи на те, що це ігровий ноутбук, G14 відносно портативний, він важить лише 1,5 кілограм.

Він також має елегантний дизайн та дисплей з високою частотою оновлення, що робить його не тільки потужним, але й візуально привабливим.

ASUS ROG Zephyrus G14 (фото: Rock Paper Shotgun)