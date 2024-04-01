Освіта ВПО: які дипломи з окупованих територій вважаються недійсними

У кінці березня у дію вступив Закон України номер 3482-IX, яким врегульовано умови визнання результатів навчання осіб, які проживали на тимчасово окупованій території України.
Усе, що треба знати про право на освіту громадянам, які виїхали з окупованих територій, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Юридичного порадника для ВПО у Facebook.
"Громадяни України, які проживали на тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття освіти певного рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджету з наданням місця в гуртожитку на час навчання", - кажуть юристи.
Особи, які проживали на тимчасово окупованій території України, мають право на визнання результатів навчання, здобутих на такій території:
"Також такі особи повинні пройти обов’язкове безоплатне навчання з української мови, історії України, основ держави і права, а за бажанням - відвідати адаптаційні заняття з психологічної допомоги", - пояснюють юристи.
При цьому, результати навчання на рівні вищої освіти можуть бути визнані в обсязі не більше 75% загального обсягу освітньої програми.
На підконтрольних територіях України не визнають результати:
"Зарахування на навчання для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти здійснюється на місця державного або регіонального замовлення чи за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб. Тобто, особа може навчатися як на бюджетній, так і на контрактній формі навчання", - говорять експерти.
Юристи наголошують, що на сьогодні ще зарано робити висновки щодо ефективності законодавчих змін, проте, безумовно, це позитивна новина, яка надає додаткові можливості українцям, що виїхали з ТОТ і бажають продовжити навчання на підконтрольній території України.
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