Образование ВПЛ: какие дипломы с оккупированных территорий считаются недействительными

В конце марта в действие вступил Закон Украины №3482-IX, которым урегулировано условия признания результатов обучения граждан, которые проживали на временно оккупированной территории Украины.
Все, что нужно знать о праве на образование гражданам, выехавшим с оккупированных территорий, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Юридического советника для ВПЛ в Facebook.
"Граждане Украины, проживавшие на временно оккупированной территории, имеют право на получение или продолжение получения образования определенного уровня на территории других регионов Украины за счет средств государственного и/или местного бюджета с предоставлением места в общежитии на время обучения", - говорят юристы.
Граждане, проживавшие на временно оккупированной территории Украины, имеют право на признание результатов обучения, полученных на такой территории:
"Также такие лица должны пройти обязательное безвозмездное обучение по украинскому языку, истории Украины, основам государства и права, а по желанию - посетить адаптационные занятия по психологической помощи", - объясняют юристы.
При этом результаты обучения на уровне высшего образования могут быть признаны в объеме не более 75% общего объема образовательной программы.
На подконтрольных территориях Украины не признают результатов:
"Зачисление на обучение для получения профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального высшего образования осуществляется на места государственного или регионального заказа, или за счет средств физических/юридических лиц. То есть лицо может учиться как на бюджетной, так и на контрактной форме обучения", - говорят эксперты.
Юристы отмечают, что на сегодняшний день еще рано делать выводы об эффективности законодательных изменений, однако, безусловно, это положительная новость, которая предоставляет дополнительные возможности уехавшим из ВОТ украинцам, которые желают продолжить обучение на подконтрольной территории Украины.
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