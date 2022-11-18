Науковці знайшли білок для збереження міцної пам'яті та захисту від деменції

Науковці з'ясували, що основним компонентом, який відповідає за збереження пам'яті, є олеїнова кислота. Цей метаболічний ендогенний ліганд TLX відіграє вирішальне значення для виживання нервових стовбурових клітин.

Як відзначають фахівці Медичного коледжу Бейлора та Неврологічного дослідницького інституту Яна та Дена Дункана в Техаській дитячій лікарні, нейрогенез гіпокампа у дорослих лежить в основі навчання, пам'яті та настрою, але знижується з віком та деякими захворюваннями.

Так, із віком відбувається зниження когнітивних функцій, що провокує погіршення пам'яті та збільшує ризик виникнення хвороби Альцгеймера.

Нейрогенез - процес утворення нових клітин, можна умовно назвати "джерелом молодості", каже доктор Мір'яна Малетик-Саватік. Основним його регулятором є білок нервових стовбурових клітин TLX гіпокампу. Цей відділ лімбічної системи мозку відповідає за пам'ять та концентрацію уваги.

Досі не було відомо, що стимулює TLX і як активувати ці клітини. У пошуках способів "перезавантаження" нейрогенезу вчені виявили, що олеїнова кислота позитивно впливає на мозок, дозволяючи людині довше зберігати розумову працездатність.

У ході проведення експериментів на мишах у лабораторії вдалося за допомогою олеїнової кислоти збільшити проліферацію клітин мозку гризунів, що призвело до стимуляції клітин TLX та подальшого нейрогенезу як тварин - причому як у молодих, так і у старих.

Хоча олеїнова кислота є основним компонентом оливок, проте в цих плодах виду олійного дерева немає достатньої кількості, щоб була можливість досягти мозку.

Так, олеїнова кислота повинна вироблятися самими клітинами. Відкриття дослідників покликане допомогти розробити препарати, які можуть проникнути у мозок та стимулювати нейрогенез.

"Орфанний ядерний рецептор TLX/NR2E1 регулює самооновлення та проліферацію нервових стовбурових клітин та клітин-попередників, але його орфанний статус перешкоджає його використанню як терапевтичну мішень для модуляції дорослого нейрогенезу", - йдеться у публікації.

Дослідники наголошують, що олеїнова кислота є метаболічним ендогенним лігандом TLX.

"Ці результати відкривають можливості для майбутньої терапевтичної модуляції TLX для протидії зниженню когнітивних та розумових здібностей при старінні та захворюваннях, пов'язаних зі зниженням нейрогенезу", - кажуть вчені.