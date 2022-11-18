Ученые нашли белок для сохранения крепкой памяти и защиты от деменции

Ученые выяснили, что основным компонентом, который отвечает за сохранение памяти, является олеиновая кислота. Этот эндогенный метаболический лиганд TLX играет решающее значение для выживания нервных стволовых клеток.

Как отмечают специалисты Медицинского колледжа Бейлора и Неврологического исследовательского института Яна и Дэна Дункана в Техасской детской больнице, нейрогенез гиппокампа у взрослых лежит в основе обучения, памяти и настроения, но снижается с возрастом и некоторыми заболеваниями.

Так, с возрастом происходит снижение когнитивных функций, что провоцирует ухудшение памяти и увеличивает риск возникновения болезни Альцгеймера.

Нейрогенез - процесс образования новых клеток, можно условно назвать "источником молодости", говорит доктор Мирьяна Малетик-Саватик. Основным его регулятором является белок нервных стволовых клеток TLX гиппокампа. Этот отдел лимбической системы мозга отвечает за память и концентрацию внимания.

До сих пор не было известно, что стимулирует TLX и как активировать эти клетки. В поисках способов "перезагрузки" нейрогенеза ученые обнаружили, что олеиновая кислота оказывает на мозг положительное влияние, позволяя человеку дольше сохранять умственную работоспособность.

В ходе проведения экспериментов на мышах в лаборатории удалось с помощью олеиновой кислоты увеличить пролиферацию клеток мозга грызунов, что привело к стимуляции клеток TLX и дальнейшему нейрогенезу как животных - причем как у молодых, так и у старых.

Хотя олеиновая кислота является основным компонентом оливок, но в этих плодах вида масличного дерева нет достаточного ее количества, чтобы была возможность достичь мозга.

Так, олеиновая кислота должна производиться самими клетками. Открытие исследователей призвано помочь разработать препараты, которые могут проникнуть в мозг и стимулировать нейрогенез.

"Орфанный ядерный рецептор TLX/NR2E1 регулирует самообновление и пролиферацию нервных стволовых клеток и клеток-предшественников, но его орфанный статус препятствует его использованию в качестве терапевтической мишени для модуляции взрослого нейрогенеза", - говорится в публикации.

Исследователи подчеркивают, что олеиновая кислота является эндогенным метаболическим лигандом TLX.

"Эти результаты открывают возможности для будущей терапевтической модуляции TLX для противодействия снижению когнитивных и умственных способностей при старении и заболеваниях, связанных со снижением нейрогенеза", - говорят ученые.