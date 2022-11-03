Науковці з'ясували, як змінюються сексуальні уподобання з віком
Австралійські науковці провели дослідження, як переваги жінок та чоловіків щодо сексуальної привабливості змінюються залежно від віку.
Результати наукової роботи опубліковані в журналі PLOS Global Public Health.
Як проводили дослідження
Для дослідження фахівці Квінслендського технологічного університету використали базу даних онлайн-опитування понад 7 тисяч респондентів у широкому віковому діапазоні від 18 до 65 років.
Їм ставили дев'ять різних версій одного і того ж формату питань, що охоплюють дев'ять характеристик, пов'язаних із сексуальним потягом:
- вік,
- привабливість,
- фізична статура (фігура),
- інтелект,
- освіта,
- дохід,
- довіра,
- відкритість,
- емоційний зв'язок.
У кожному питанні респондентів просили оцінити рівень важливості, який вони надають кожній характеристиці щодо сексуального потягу за шкалою від 0 до 100 балів.
Потім ці характеристики групуються в три ключові категорії, зазвичай пов'язані із сексуальним потягом:
- естетика (вік, привабливість та фізична статура/особливості),
- ресурси (інтелект, освіта та дохід),
- особистість (довіра, відкритість та емоційна прихильність).
Що з'ясувалося
"Загалом ми виявили, що і чоловіки, і жінки демонструють схожі моделі розподілу у своїх реакціях на переваги зі статистично значущими статевими відмінностями за більшістю ознак", - йдеться у публікації.
Дослідники на основі аналізу відповідей респондентів отримали таку картину: жінки та чоловіки віком до 40 років мають схожі пріоритети за критеріями сексуальності. Обидві групи виділяли інтелект і зовнішні дані, а найменше значення надавалося матеріальному становищу.
З'ясувалося, що в середньому жінки оцінюють вік, освіту, інтелект, дохід, довіру та емоційний зв'язок приблизно на 9-14 балів вище, ніж чоловіки.
Аналіз щодо важливості продемонстрував, що для чоловіків домінують серед різних рис у жінок - зовнішня привабливість та фізична статура.
А ось після 40 років сексуальні уподобання у багатьох учасників опитування змінювалися, вказують дані аналізу. Так, на передній план виходило оцінювання особистісних якостей людини, хоча значення зовнішності теж залишалося.
Різниця у преференціях особливо спостерігалася у чоловіків, яких у молодості цікавлять сексуально привабливі жінки.
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