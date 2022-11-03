ua ru
Чт, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Науковці з'ясували, як змінюються сексуальні уподобання з віком

Новость на русском →
Четвер 03 листопада 2022 07:10
Науковці з'ясували, як змінюються сексуальні уподобання з віком Фото: вчені вивчили відмінності щодо сексуального потягу залежно від віку (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Австралійські науковці провели дослідження, як переваги жінок та чоловіків щодо сексуальної привабливості змінюються залежно від віку.

Результати наукової роботи опубліковані в журналі PLOS Global Public Health.

Як проводили дослідження

Для дослідження фахівці Квінслендського технологічного університету використали базу даних онлайн-опитування понад 7 тисяч респондентів у широкому віковому діапазоні від 18 до 65 років.

Їм ставили дев'ять різних версій одного і того ж формату питань, що охоплюють дев'ять характеристик, пов'язаних із сексуальним потягом:

  1. вік,
  2. привабливість,
  3. фізична статура (фігура),
  4. інтелект,
  5. освіта,
  6. дохід,
  7. довіра,
  8. відкритість,
  9. емоційний зв'язок.

У кожному питанні респондентів просили оцінити рівень важливості, який вони надають кожній характеристиці щодо сексуального потягу за шкалою від 0 до 100 балів.

Потім ці характеристики групуються в три ключові категорії, зазвичай пов'язані із сексуальним потягом:

  1. естетика (вік, привабливість та фізична статура/особливості),
  2. ресурси (інтелект, освіта та дохід),
  3. особистість (довіра, відкритість та емоційна прихильність).

Що з'ясувалося

"Загалом ми виявили, що і чоловіки, і жінки демонструють схожі моделі розподілу у своїх реакціях на переваги зі статистично значущими статевими відмінностями за більшістю ознак", - йдеться у публікації.

Дослідники на основі аналізу відповідей респондентів отримали таку картину: жінки та чоловіки віком до 40 років мають схожі пріоритети за критеріями сексуальності. Обидві групи виділяли інтелект і зовнішні дані, а найменше значення надавалося матеріальному становищу.

З'ясувалося, що в середньому жінки оцінюють вік, освіту, інтелект, дохід, довіру та емоційний зв'язок приблизно на 9-14 балів вище, ніж чоловіки.

Аналіз щодо важливості продемонстрував, що для чоловіків домінують серед різних рис у жінок - зовнішня привабливість та фізична статура.

А ось після 40 років сексуальні уподобання у багатьох учасників опитування змінювалися, вказують дані аналізу. Так, на передній план виходило оцінювання особистісних якостей людини, хоча значення зовнішності теж залишалося.

Різниця у преференціях особливо спостерігалася у чоловіків, яких у молодості цікавлять сексуально привабливі жінки.

Нагадаємо, раніше психолог та сексолог Олена Щербань назвала три секрети сексуальності, які має знати кожна жінка.

А також перед цим гінеколог озвучила правила сексуального виховання підлітків.

Читайте РБК-Україна в Google News
стосунки вчені