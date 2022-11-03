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Ученые выяснили, как меняются сексуальные предпочтения с возрастом

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Четверг 03 ноября 2022 07:10
Ученые выяснили, как меняются сексуальные предпочтения с возрастом Фото: ученые изучили различия в сексуальном влечени в зависимости от возраста (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Австралийские ученые провели исследование, как предпочтения женщин и мужчин в отношении сексуальной привлекательности меняются в зависимости от возраста.

Результаты научной работы опубликованы в журнале PLOS Global Public Health.

Как проводили исследование

Для исследования специалисты Квинслендского технологического университета использовали базу данных онлайн-опроса более 7 тысяч респондентов в широком возрастном диапазоне от 18 до 65 лет.

Им задавали девять различных версий одного и того же формата вопросов, охватывающих девять характеристик, связанных с сексуальным влечением:

  1. возраст,
  2. привлекательность,
  3. физическое телосложение (фигура),
  4. интеллект,
  5. образование,
  6. доход,
  7. доверие,
  8. открытость,
  9. эмоциональная связь.

В каждом вопросе респондентов просили оценить уровень важности, который они придают каждой характеристике в отношении сексуального влечения, по скользящей шкале от 0 до 100 баллов.

Затем эти характеристики группируются в три ключевые категории, обычно связанные с сексуальным влечением:

  1. эстетика (возраст, привлекательность и физическое телосложение/особенности),
  2. ресурсы (интеллект, образование и доход),
  3. личность (доверие, открытость и эмоциональная привязанность).

Что выяснилось

"В целом мы обнаружили, что и мужчины, и женщины демонстрируют схожие модели распределения в своих реакциях на предпочтения со статистически значимыми половыми различиями по большинству признаков", - говорится в публикации.

Исследователи на основе анализа ответов респондентов получили такую картину: женщины и мужчины в возрасте до 40 лет имеют схожие приоритеты по критериям сексуальности. Обе группы выделяли интеллект и внешние данные, а менее всего значение придавалось материальному положению.

Выяснилось, что в среднем женщины оценивают возраст, образование, интеллект, доход, доверие и эмоциональную связь примерно на 9-14 баллов выше, чем мужчины.

Анализ относительной важности продемонстрировал, что для мужчин доминируют среди различных черт у женщин - внешняя привлекательность и физическое телосложение.

А вот после 40 лет сексуальные предпочтения у многих участников опроса менялись, указывают данные анализа. Так, на передний план выходило оценивание личностных качеств человека, хотя и значение внешности тоже оставалось.

Разница в преференциях особо наблюдалась у мужчин, которых в молодости интересуют сексуально привлекательные женщины.

Напомним, ранее психолог и сексолог Алена Щербань назвала три секрета сексуальности, которые должна знать каждая женщина.

А также перед этим гинеколог озвучила правила сексуального воспитания подростков.

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