5 правил сексуального виховання підлітка, які можуть вберегти

Ми живемо у відкритому суспільстві, коли тема сексу вже не настільки табуйована, проте деякі батьки все ще відмахуються, коли мова йде про сексуальне виховання підлітка. Адже підхід, "підросте дізнається чи друзі (подруги) розкажуть" не працює і ніколи не працював.

Як говорити зі своєю дитиною на незручні теми, розповіла гінеколог Анна Ролдугіна.

За її словами, дослідження у сфері охорони здоров'я підтверджують, що молоді люди, які володіють цією інформацією, набагато рідше вступають у безладні статеві зв'язки, знають необхідне про засоби контрацепції і добре знають про те, що таке сексуальне насильство та можливі способи його уникнути.

5 ключових пунктів сексуального виховання

Правильні назви статевих органів

На жаль, існує безліч випадків домашнього насильства, коли діти намагалися просити про допомогу, але не могли пояснити реальну ситуацію, тому що батьки використовували для назви статевих органів зовсім не їх назви: квіточка, печінка, перчик.

Особисті межі

Якщо коротко - кожна дитина, починаючи з 3 років повинна чітко знати, що торкатися її тіла без згоди не може ніхто.

Винятки можуть бути лише у випадку, якщо щось непокоїть. Тоді можна звернутись до близьких.

Своєчасність

Ідея поговорити на тему сексуального виховання тоді, коли дитина сама спитає – від початку провальна.

Тому що може не спитати, і при цьому все дізнається з інтернету, від друзів тощо.

Мама чи тато?

Вічна суперечка, хто має доносити цю важливу інформацію.

"Я вважаю, що це повинен робити той батько, який може без напруження і сорому все пояснити", - уточнила лікарка.

Якщо вам це складно, не соромтеся попросити про це вашого лікаря.

Корисна література

Зараз вона видається для віку 3+ і ви можете з дитиною поступово просуватися у важливих темах, видаючи інформацію дозовано.

"Дбайте про своїх дітей та їх здоров'я. Сексуальна освіта – це також про це", - застерегла спеціаліст.