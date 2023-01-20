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Науковець показав лист гетьмана Сагайдачного про завоювання московських міст

Колаж РБК-Україна: оприлюднений лист Петра Сагайдачного про похід на Москву
Автор: Володимир Костирін

Оприлюднений лист легендарного гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного до головнокомандувача польсько-українсько-литовського війська Речі Посполитої про успішні військові операції на території Московського царства та захоплення міст під час кампанії 1618 року.

Про це повідомив доктор історичних наук, сержант ЗСУ Тарас Чухліб у своєму Facebook.

Документ знаходиться у відділі рукописів Бібліотеки Польської Академії наук у місті Курніку. Лист Сагайдачного до королевича Владислава за 1618 рік з-під Москви надрукований в одній зі збірок документів польською мовою.

"У ньому український гетьман доповідає головнокомандувачу польсько-українсько-литовського війська Речі Посполитої, що знищив московські міста Лівни, Вязьму Коломну та Можайськ. У цьому листі також згадується про успішні військові операції на території Московського царства полковників Війська Запорозького Михайла Дорошевича (Дорошенка) та Богдана Конші", - розповідає історик.

Лист гетьмана Сагайдачного до королевича Владислава про завоювання на території Московського царства у 1618 році (фото: facebook.com/TChuhlib)

Йдеться про участь військ Сагайдачного у поході на Москву, під час якого запорізькі козаки також здійснили цілу низку успішних рейдів на території Московської держави, після чого з тріумфом повернулися до України.

Фото: Петро Конашевич-Сагайдачний, гравюра 1622 року

Умови для участі Сагайдачного на прохання королевича Владислава Вази - сина короля Польщі, Великого князя Литовського, Великого князя Руського, короля Шведської імперії Сигізмунда ІІІ - у поході були такими:

  • Розширення козацької території у Речі Посполитій;
  • свобода православної віри в Україні;
  • збільшення реєстрового козацького війська;
  • визнання Річчю Посполитої адміністративної та судової автономії України.

Фото: портрет гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Ця військова кампанія завершилася підписанням 11 грудня 1618 року Деулінського перемир'я, яке стало найбільшим успіхом Речі Посполитої в протистоянні з Московським царством. РП отримала 29 міст, у тому числі й українські та білоруські, які раніше були захоплені московськими військами.

Території, що відійшли до Речі Посполитої згідно з Деулінським перемир'ям - виділено помаранчевим кольором (фото: wikimedia.org / Maciej Szczepańczyk)

Сам Конашевич-Сагайдачний у Києві прийняв титул "гетьмана України", козаки за участь у московському поході також отримали грошову винагороду.

Фото: гетьман Петро Сагайдачний, картина ХІХ століття

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вчені виявили унікальну грамоту XIV століття короля Русі-України.

А також писали, що нещодавно фахівці розшифрували давньоруську грамоту XII сторіччя.

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