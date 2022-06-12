Как научиться меньше есть: эти проверенные способы помогут вам не переедать

По мнению диетологов, переедание часто связано не с употреблением мучного и жирного и обостренным чувством голода, а с количеством стрессов, неправильным подбором ингредиентов и вредными привычками.

Думайте во время еды

Подходите к употреблению пищи осознанно - тщательно пережевывайте пищу, выбирайте продукты из которых собираетесь готовить, раскладывайте продукты в тарелке, чтобы понимать, насколько они сочетаются друг с другом и чем можно заменить более "вредные" ингредиенты.

Некоторые диетологи рекомендуют есть палочками или неактивной рукой (правшам - левой, левшам - правой).

Это нужно в первую очередь для того, чтобы выработать пищевую культуру. Она поможет с легкостью уменьшить порции, так как вы начнете понимать, какие продукты вам действительно нужны, а от чего можно и отказаться.

Обнимайтесь и целуйтесь

Казалось бы, какое отношение этот совет ученых имеет к употреблению пищи? Но вот швейцарские исследователи считают, что самое прямое - объятия и поцелуи очень приятны и полезны для нашего организма и общего самочувствия.

Все дело в гормоне окситоцине, который вырабатывается во время нежностей и именно он отвечает на наш обмен веществ и аппетит. Если вы нормализуете выработку окситоцина, то нормализуется и аппетит. И объятия принесут для вашей фигуры огромную пользу.

Ешьте в компании

Исследования в области психологии и человеческого поведения показывают, что женщины склонны употреблять меньше пищи в компании молодых людей или привлекательных мужчин.

В первом случае срабатывает "стадный инстинкт" - мы не хотим выбиваться из группы подобных и подстраиваемся подсознательно под их привычки.

Во втором случае нам хочется выглядеть в глазах привлекательного мужчины лучшим образом, поэтому в меню появляется салат и стакан воды, а вот спагетти, пицца или стейк кажутся менее подходящими блюдами.

Используйте ароматерапию

Аромалампа на вашем рабочем столе поможет привести в порядок нервную систему. Регулярно наливайте в нее анис, розу или лаванду. Эти запахи успокаивают нервную систему и в разы снизится эмоциональное переедание, которое чаще всего происходит во время работы. Еще помогают запахи ванили и мяты - они приглушают запах голода.

Двигайтесь

Без физической нагрузки никуда - к счастью или к сожалению, но без спорта в нашей жизни не обойтись. Доказано, что люди, которые постоянно находятся в движении, едят в разы меньше, чем те, кто постоянно сидит за рабочим столом.

И дело не в том, что физически активные просто не успевают лишний раз перехватить бутерброд или пообедать - аэробные нагрузки повышают уровень сахара в крови, а это приводит к снижению чувства голода.

Ешьте белковую пищу

Специалисты подчеркивают, что белок действительно способен уберечь от переедания и помогает надолго сохранить чувство сытости. Особенно важно, чтобы белковая пища была на завтрак - это даст силы и энергии на весь день вперед.

Одевайтесь по погоде

Наш организм тратит невероятное количество энергии на обогрев тела. И именно поэтому мы начинаем стремительно набирать лишние килограммы в холодное время года - с осени и по весну.

Теплая одежда и комфортная температура в помещении позволят сэкономить калории на обогреве организма и избавят от необходимости заполнять энергетические запасы.