Як навчитися менше їсти: ці перевірені способи допоможуть вам не переїдати

На думку дієтологів, переїдання часто пов'язано не з вживанням мучного і жирного і загостреним почуттям голоду, а з кількістю стресів, неправильним підбором інгредієнтів і шкідливими звичками.

Думайте під час їжі

Підходьте до вживання їжі усвідомлено - ретельно пережовувати їжу, вибирайте продукти з яких збираєтеся готувати, розкладайте продукти в тарілці, щоб розуміти, наскільки вони поєднуються одне з одним і чим можна замінити більш "шкідливі" інгредієнти.

Деякі дієтологи рекомендують їсти паличками або неактивною рукою (правшам - лівою, лівшам - правою).

Це потрібно в першу чергу для того, щоб виробити харчову культуру. Вона допоможе з легкістю зменшити порції, бо ви почнете розуміти, які продукти вам дійсно потрібні, а від чого можна і відмовитися.

Обіймайтеся і цілуйтеся

Здавалося б, яке відношення ця рада вчених має до вживання їжі? Але ось швейцарські дослідники вважають, що саме пряме - обійми та поцілунки дуже приємні та корисні для нашого організму і загального самопочуття.

Вся справа в гормоні окситоцин, який виробляється під час ніжностей і саме він відповідає на наш обмін речовин і апетит. Якщо ви нормалізуєте вироблення окситоцину, то нормалізується й апетит. І обійми принесуть для вашої фігури величезну користь.

Їжте в компанії

Дослідження в області психології та людської поведінки показують, що жінки схильні вживати менше їжі в компанії молодих людей або привабливих чоловіків.

У першому випадку спрацьовує "стадний інстинкт" - ми не хочемо вибиватися з групи подібних і підлаштовуємося підсвідомо під їх звички.

У другому випадку нам хочеться виглядати в очах привабливого чоловіка кращим чином, тому в меню з'являється салат і стакан води, а ось спагетті, піца або стейк здаються менш підходящими стравами.

Використовуйте ароматерапію

Аромалампа на вашому робочому столі допоможе довести до ладу нервову систему. Регулярно наливайте в неї аніс, троянду або лаванду. Ці запахи заспокоюють нервову систему і в рази знизиться емоційне переїдання, яке найчастіше відбувається під час роботи. Ще допомагають запахи ванілі та м'яти - вони приглушують запах голоду.

Рухатися

Без фізичного навантаження нікуди - на щастя чи на жаль, але без спорту в нашому житті не обійтися. Доведено, що люди, які постійно знаходяться в русі, їдять в рази менше, ніж ті, хто постійно сидить за робочим столом.

І справа не в тому, що фізично активні просто не встигають зайвий раз перехопити бутерброд або пообідати - аеробні навантаження підвищують рівень цукру в крові, а це призводить до зниження почуття голоду.

Їжте білкову їжу

Фахівці підкреслюють, що білок дійсно здатний уберегти від переїдання і допомагає надовго зберегти відчуття ситості. Особливо важливо, щоб білкова їжа була на сніданок - це дасть сили та енергії на весь день вперед.

Одягайтеся по погоді

Наш організм витрачає неймовірну кількість енергії на обігрів тіла. І саме тому ми починаємо стрімко набирати зайві кілограми в холодну пору року - з осені та по весну.

Теплий одяг і комфортна температура в приміщенні дозволять заощадити калорії на обігріві організму і позбавлять від необхідності заповнювати енергетичні запаси.