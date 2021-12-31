Как научиться кататься на коньках: очень важные советы для новичков

Правильно одевайтесь

На катке, даже закрытом обычно довольно прохладно. И вам понадобится теплая одежда. Лучше всего подойдет что-то в спортивном стиле. Избегайте шарфов, которые будут развеваться, длинных юбок.

В первый раз вы наверняка будете падать, поэтому стоит взять шлем, налокотники и наколенники. Наденьте еще одни штаны – это смягчит ваш удар при падении.

С собой возьмите шерстяные носки – на них коньки надевать лучше всего.

Идите с тем, кто уже умеет кататься

Лучший компаньон для катка – друг, который уже умеет кататься. Он и поможет, и подскажет, и будет рядом, если вы начнете падать.

А когда вы освоите хотя бы минимальные навыки – вы сможете кататься за руки или играть в догонялки.

Выбирайте правильно коньки

Для первых походов на каток стоит брать коньки напрокат. Они должны сидеть на вашей ноге идеально. Шнурки завяжите хорошо, но не перетягивайте, особенно в нижней части.

Кровь должна свободно циркулировать к пальцам. А сверху можно затянуть чуть сильнее, чтобы нога плотно прилегала к коньку и не болталась.

Выход на лед

Перед выходом на лед разомнитесь, чтобы организм не получил стресс. Постойте сначала немного на льду в коньках, чтобы привыкнуть.

Все новички начинают от бортиков. Держитесь рукой и попробуйте поочередно каждой ногой сделать несколько скользящих движений.

После этого отпустите бортик и попробуйте сделать первые шаги самостоятельно. Не пытайтесь сразу скользить, сначала старайтесь словить баланс для следующего шага.

Как скользить

Когда вы освоитесь немного на льду, то пробуйте понемногу скользить.

Встаньте ровно, ступни поставьте параллельно друг другу, а колени слегка согните

Одну ногу разверните немного по диагонали от себя

Оттолкнитесь внутренним ребром лезвия конька, наклонив ботинок внутрь и при этом вес тела перенесите на другую ногу.

Не выпрямляя колено, скользите вперед на согнутой ноге.

Повторите то же движение с другой ногой. Центр тяжести переносите поочередно с одной ноги на другую.

Запомните: нельзя кататься на прямых ногах. Не держите руки в карманах. Они помогают телу удерживать равновесие, поэтому не прижимайте их близко к туловищу, свободно расправьте в стороны и следите, чтобы плечи смотрели по направлению движения.

Как тормозить

Новички тормозят в бортики. Это самый простой способ. Для более плавной остановки нужно перестать разгоняться и ехать до тех пор, пока скорость не будет сброшена.

Также популярен метод "плуг". При движении нужно расставить ноги немного шире плеч, согнуть их, корпус слегка оттолкнуть назад, а носки коньков завернуть внутрь.

Как правильно падать

Будьте готовы к падениям, если вы только осваиваете коньки. Если чувствуете, что вас заносит, то в первую очередь прикрывайте голову. Сгруппируйтесь, прижмите подбородок к груди и выставьте одну руку вперед.

Старайтесь, чтобы основной удар пришелся на кисть руки, а не на локоть.

Очень опасны падения на спину, поэтому во время катания наклоняйте корпус немного вперед, чтобы снизить риск опасного падения.

Как подняться после падения

Подняться на льду после падения намного сложнее, чем на земле. Вокруг люди на коньках, а у вас ноги разъезжаются. Встаньте на одно колено, упритесь коньком в лед и аккуратно выпрямляйте колено.

Важно! На катке всегда хочется сделать атмосферные фотографии. Но учтите, что вас могут запросто сбить, если вы остановились в потоке. Также может пострадать телефон или фотоаппарат.

Телефон держите под верхней одеждой, а фото делайте быстро или в стороне от основных посетителей катка.