Натуральный томатный соус на зиму: очень простой рецепт

Томатный соус на зиму - отличный способ запастись универсальной заготовкой для борщей, мясных, рыбных блюд и тому подобное.
Рецептом поделились на канале в YouTube ТІАНА готувати просто.
Нарежьте помидоры четвертинками. Добавьте так же нарезанный четвертинами лук.
Поставьте на плиту и готовьте 1,5 часа на среднем огне, время от времени помешивая.
Затем добавьте яблоки, очищенные от семян и нарезанные четвертинками, соль, сахар, уксус.
Перемешайте и готовьте еще 1,5 часа. Оставьте до полного остывания. Перебейте блендером, а затем еще перетрите через сито. Добавьте специи, доведите до кипения и готовьте еще 15 минут.
Разлейте в банки, прикройте крышками и простерилизуйте 30 минут с момента закипания.
Закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.
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