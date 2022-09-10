RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Натуральний томатний соус на зиму: дуже простий рецепт

Фото: Томатний соус на зиму (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Томатний соус на зиму - чудовий спосіб запастися універсальною заготівлею для борщів, м'ясних, рибних страв тощо.

Рецептом поділилися на каналі в YouTube ТІАНА готувати просто.

Інгредієнти на 7 банок по 0,5 літри:

  • Помідори - 3 кг
  • Цибуля - 300 г
  • Яблука - 1 кг
  • Цукор - 200 г
  • Сіль - 2 ст. ложки
  • Оцет - 175 мл
  • Духмяний перець - 0,5 ч. л.
  • Чорний перець - 0.5 ч. л.
  • Паприка - 1/6 ч. л.

Покрокове приготування

Наріжте помідори четвертинками. Додайте так само нарізану четвертинами цибулю.

Поставте на плиту і готуйте 1,5 години на середньому вогні, час від часу помішуючи.

Потім додайте яблука, очищені від насіння і нарізані четвертинками, сіль, цукор, оцет.

Перемішайте і готуйте ще 1,5 години. Залиште до повного вистигання. Перебийте блендером, а потім ще перетріть через сито. Додайте спеції, доведіть до кипіння і готуйте ще 15 хвилин.

Розлийте в банки, прикрийте кришками і простерилізуйте 30 хвилин з моменту закипання.

Закатайте, переверніть і закутайте до повного остигання.

Раніше ми писали, як заквасити капусту цілими головками на зиму.

Також читайте, як приготувати баклажани в аджиці на зиму за рецептом народної кулінарки.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт