Натуральний томатний соус на зиму: дуже простий рецепт

Томатний соус на зиму - чудовий спосіб запастися універсальною заготівлею для борщів, м'ясних, рибних страв тощо.
Рецептом поділилися на каналі в YouTube ТІАНА готувати просто.
Наріжте помідори четвертинками. Додайте так само нарізану четвертинами цибулю.
Поставте на плиту і готуйте 1,5 години на середньому вогні, час від часу помішуючи.
Потім додайте яблука, очищені від насіння і нарізані четвертинками, сіль, цукор, оцет.
Перемішайте і готуйте ще 1,5 години. Залиште до повного вистигання. Перебийте блендером, а потім ще перетріть через сито. Додайте спеції, доведіть до кипіння і готуйте ще 15 хвилин.
Розлийте в банки, прикрийте кришками і простерилізуйте 30 хвилин з моменту закипання.
Закатайте, переверніть і закутайте до повного остигання.
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