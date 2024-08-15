Натуральні засоби від ос: як відлякати небезпечних комах без хімії

Чому оси небезпечні?

Бджоли, як правило, рідко шкодять людям, і це відбувається лише тоді, коли їх турбують біля їхнього вулика. На відміну від них, оси набагато агресивніші і можуть кусати людей у будь-якому місці - чи то в природних умовах, чи в межах міста.

Чому потрібно бути обережним з осами? Річ у тому, що їхня отрута має досить сильний вплив і може серйозно загрожувати здоров’ю людини, незалежно від її віку. Особливо небезпечна осина отрута для тих, хто має підвищену чутливість або схильність до алергії.

Реакція на укус оси може варіюватися від простої місцевої алергічної реакції до небезпечного анафілактичного шоку, який потребує негайної медичної допомоги.

Ще один важливий момент - оси можуть кусати не один раз. Це не бджоли, які після укусу залишають своє жало й гинуть. Оси здатні кусати кілька разів поспіль і можуть нападати роєм, стаючи з кожним укусом усе агресивнішими.

Їх неможливо налякати маханням рук або голосними криками - це лише провокує їх на ще більш інтенсивний напад.

Як позбутися осиного гнізда?

Оси зазвичай будують свої гнізда в затишних, малопомітних місцях, таких як під дахом будинку або в кутках споруд. Якщо ви виявили осине гніздо на своїй ділянці й хочете його позбутися, ось кілька порад, які допоможуть зробити це безпечно та ефективно:

Найкращий час для видалення гнізда - зима. У цей період оси перебувають у стані спокою й менш активні, тому ризик бути покусаним мінімальний. Натомість влітку, коли оси активні й агресивні, намагатися видалити гніздо дуже небезпечно.

Підготовка до видалення гнізда. Перед тим як видаляти гніздо, рекомендується за добу обробити його аерозолем від комах. Це допоможе знизити активність ос і зробить процес видалення безпечнішим.

Безпечне видалення гнізда. Одягніться в щільний захисний одяг і рукавички, щоб мінімізувати ризик укусу. Коли ви знімете гніздо, його слід спалити або знищити іншим надійним способом, щоб уникнути повернення ос.

Оси будують такі ж стільники, як і бджоли (фото: Pxhere.com)

Як позбутися ос натуральними методами?

Якщо ви хочете позбутися ос, використовуючи лише природні засоби, існує кілька ефективних способів зробити це.

Використання окропу

Окріп - це простий і доступний спосіб боротьби з осами. Якщо вилити відро кип’яченої води на осине гніздо, це миттєво вб’є значну кількість ос і зруйнує їхнє гніздо.

Проте, може знадобитися кілька таких спроб, щоб повністю знищити гніздо й від’єднати його від місця, де воно було прикріплене. Додавання мийного засобу до окропу може допомогти уповільнити ос, що дасть вам більше часу для безпечного відступу.

Мильний розчин

Ще один простий, але ефективний метод - це використання мильного розчину. У пульверизатор, майже наповнений водою, додайте кілька столових ложок мийного засобу. Рясно обприскайте осине гніздо цим розчином, а потім швидко покиньте місце події.

Ефірні олії

Оси не люблять певні аромати, такі як м’ята, цитрусові, гвоздика й лемонграс. Наповніть пульверизатор водою, додайте кілька крапель ефірної олії й обробіть місця, де ви бачили ос.

Крім того, ви можете використовувати свічки або саше з ароматом цих олій, щоб відлякати ос. Цей метод не вбиває комах, але утримує їх від певної території.

Запах меленої кави

Мелена кава має запах, який оси просто не переносять.

Для використання цього методу насипте трохи меленої кави в залізний кухоль і злегка підігрійте його на вогні. Це дозволить аромату кави швидко поширитися в приміщенні або на відкритій території біля будинку, що відлякає ос і змусить їх триматися подалі.

Віники з полину або м’яти

Ще один природний спосіб боротьби з осами - це використання віників з полину або м’яти. Їх можна розвісити по периметру вашої дачі або саду.

Ці рослини мають аромати, які не подобаються не тільки осам, а й іншим шкідникам. З часом, коли віники висохнуть, їх слід замінити новими, щоб ефективність залишалася високою.