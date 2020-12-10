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"Натуральная психотравма": стали известны неожиданные подробности об экс-главе Днепропетровской ОГА

Киев, Четверг 10 декабря 2020 14:04
"Натуральная психотравма": стали известны неожиданные подробности об экс-главе Днепропетровской ОГА
Ранее Александр Бондаренко работал моделью (коллаж Styler)
Автор: Styler

Бондаренко почти полтора года возглавлял Днепропетровскую ОГА

Журналистка Соня Кошкина в Facebook рассказала о несостоявшемся интервью с бывшим главой Днепропетровской ОГА Александром Бондаренко. Она также опубликовала фотографии экс-губернатора и рассказала о неожиданных подробностях из его биографии.

"Приходит нам позавчера запрос на интервью. Дескать, здравствуйте, я - пресс-секретарь губернатора такой-то области, хочу предложить вам интервью с нашим прогрессивным/молодым руководителем, давайте говорить о децентрализации, ковиде, локдауне, ромашках-космосе-всем прекрасном", - пишет Кошкина.

Чтобы принять решение об интервью, журналистка начала искать в интернете информацию о главе ОГА.

”Лучше б я этого не делала. Не видела, не знала. Натурально психотравма осталась", - комментирует она.

По ее словам, Бондаренко известен тем, что ранее жил в России, работал там моделью, участвовал в съемках программ типа "Давай поженимся".

"А дальше я наткнулась на его фотки... Комментировать не буду, оставлю вам. Тут, по-моему, все ясно-понятно", - добавляет она.

Обещала - рассказываю Только, чур, не ржать! Нет, не ржать не получится. Совсем никак. Но постарайтесь хоть не...

Posted by Sonya Koshkina on Wednesday, December 9, 2020

Бондаренко почти полтора года возглавлял Днепропетровскую ОГА.

Как известно, в среду Кабинет министров отправил Бондаренко в отставку, назначив руководителем обладминистрации Валентина Резниченко.

Ранее РБК-Украина писала, как Александр Бондаренко и глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник завалили в регионе флагманскую программу президента "Большая стройка".

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Новости Украины Персоны Днепропетровская ОГААлександр Бондаренко

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