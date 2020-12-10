"Натуральна психотравма": стали відомі несподівані подробиці про екс-голову Дніпропетровської ОДА

Раніше Олександр Бондаренко працював моделлю (колаж Styler)

Бондаренко майже півтора року очолював Дніпропетровську ОДА

Журналістка Соня Кошкіна в Facebook розповіла про нездійснене інтерв'ю з колишнім головою Дніпропетровської ОДА Олександром Бондаренком. Вона також опублікувала фотографії екс-губернатора і розповіла про несподівані подробиці з його біографії.

"Приходить нам позавчора запит на інтерв'ю. Мовляв, здрастуйте, я - прес-секретар губернатора такої-то області, хочу запропонувати вам інтерв'ю з нашим прогресивним/молодим керівником, давайте говорити про децентралізацію, ковід, локдаун, ромашки-космос-все прекрасне", - пише Кошкіна.

Щоб прийняти рішення про інтерв'ю, журналістка почала шукати в інтернеті інформацію про голову ОДА.

"Краще б я цього не робила. Не бачила, не знала. Натурально психотравма залишилася", - коментує вона.

За її словами, Бондаренко відомий тим, що раніше жив у Росії, працював там моделлю, брав участь у зйомках програм типу "Давай одружимося".

"А далі я натрапила на його фотки... Коментувати не буду, залишу вам. Тут, по-моєму, все ясно-зрозуміло", - додає вона.

Обіцяла - розповідаю Тільки, цур, не іржати! Ні, не іржати не вийде. Зовсім ніяк. Але постарайтеся хоч не... Posted by Sonya Koshkina on Wednesday, December 9, 2020

Бондаренко майже півтора року очолював Дніпропетровську ОДА.

Як відомо, у середу Кабінет міністрів відправив Бондаренко у відставку, призначивши керівником обладміністрації Валентина Резніченка.

Раніше РБК-Україна писала, як Олександр Бондаренко та голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник завалили в регіоні флагманську програму президента "Велике будівництво".