Нацвідбір на Євробачення. Оприлюднено всі 10 пісень фіналістів

Порядкові номери учасників

Так, фіналісти обрали для себе номери. Все вирішував випадок, учасники діставали картки з цифрами й не могли заздалегідь передбачити, кому саме випаде шанс виступати першим, а кому - останнім.

Отже, порядкові номери фіналістів:

1 - Влад Шериф "Wind of change"

2 - Абіє "Дім"

3 - MOLODI "my sea"

4 - Future Culture "Waste My Time"

5 - Маша Кондратенко "No time to cry"

6 - KHAYAT "HONOR"

7 - FIÏNKA "Культура"

8 - KRYLATA "STAY TRUE"

9 - Ziferblat "Bird of pray"

10 - ДК Енергетик "Сіль".

Всі пісні учасників Нацвідбору

Влад Шериф "Wind of change"

Абіє "Дім"

MOLODI "my sea"

Future Culture "Waste My Time"

Маша Кондратенко "No time to cry"

KHAYAT "HONOR"

FIÏNKA "Культура"

KRYLATA "STAY TRUE"

Ziferblat "Bird of pray"

ДК Енергетик "Сіль"

Фінал Нацвідбору відбудеться вже 8 лютого. Вже відомо про зміни, які чекають на нас під час голосування. Віддати свій голос за учасника можна буде не лише в "Дії", а ще й через SMS.