Нацотбор на Евровидение. Обнародованы все 10 песен финалистов

Порядковые номера участников

Да, финалисты выбрали для себя номера. Все решал случай, участники получали карточки с цифрами и не могли заранее предугадать, кому именно выпадет шанс выступать первым, а кому - последним.

Итак, порядковые номера финалистов:

1 - Влад Шериф "Wind of change"

2 - Абіе "Дім"

3 - MOLODI "my sea"

4 - Future Culture "Waste My Time"

5 - Маша Кондратенко "No time to cry"

6 - KHAYAT "HONOR"

7 - FIÏNKA "Культура"

8 - KRYLATA "STAY TRUE"

9 - Ziferblat "Bird of pray"

10 - ДК Енергетик "Сіль".

Все песни участников Нацотбора

Влад Шериф "Wind of change"

Абіє "Дім"

MOLODI "my sea"

Future Culture "Waste My Time"

Маша Кондратенко "No time to cry"

KHAYAT "HONOR"

FIÏNKA "Культура"

KRYLATA "STAY TRUE"

Ziferblat "Bird of pray"

ДК Энергетик "Сіль"

Финал Нацотбора состоится уже 8 февраля. Уже известно об изменениях, которые ждут нас во время голосования. Отдать свой голос за участника можно будет не только в "Дії", но и через SMS.