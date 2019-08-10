В Нацслужбе здоровья рассказали, сколько будут стоить роды в Украине

Национальная служба здоровья Украины будет платить больницам за роды около 8-9 тысяч гривен. Об этом рассказал руководитель ведомства Олег Петренко в интервью "Сегодня".

По его словам, в прошлом году в Украине прошло 374 тысячи родов. Если добавить к расчетам расходы на медикаменты, то получится тариф на роды. При этом он не готов назвать точную сумму, пока тариф не утвердили.

Петренко отметил, что данная цифра может корректироваться и буде законной, когда ее утвердят законом о госбюджете в приложении "Программа медицинских гарантий".

Нацслужба здоровья рассказала о стоимости родов в Украине (фото: pixabay.com)

Он также заявил, что жителям Украины не нужно будет доплачивать в больницах за роды, поскольку в тариф входит все. При этом если роддом, который заключит с ведомством соответствующий договор, будет брать дополнительную оплату, то это будет нарушением договора.

С 2020 года украинцы смогут сообщать о таких случаях, позвонив на специальные горячие линии. Кроме того, они также смогут написать заявление о вымогательстве. Если случаи вымогательства будут зафиксированы, то больницу будут проверять и могут расторгнуть с ней договор.

При этом Петренко отметил, что не думает, что медицинские учреждения будут рисковать потерей финансирования и вымогать из людей деньги.

Напомним, что и. о министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала о реформе детских домов.

Ранее сообщалось о том, что в Украине запустили второй этап медицинской реформы.