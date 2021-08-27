Нацполиция подозревает Globalmoney в незаконном выводе более 6,5 млрд грн

Представители платежной системы Globalmoney в 2019-2020 годах проводили финансовые операции, которые имеют признаки мошенничества и легализации доходов, полученных преступных путем на 6,5 млрд грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение Главного управления Нацполиции в Киеве к главе НБУ Кириллу Шевченко.

Как отмечается в письме, через входящую в состав участников МПС Globalmoney чешскую компанию B-Efekt A.S. осуществлялся перевод средств в Российскую Федерацию, в том числе через запрещенные в Украине платежные системы Qiwi и Contact, что является основанием для отмены Нацбанком регистрации МПС Globalmoney в Украине.

"Должностные лица ООО Глобалмани осуществляли финансовые операции с ООО Вест петрол маркет и ООО ФК Активитис за период 2019-2020 на общую сумму 6,5 млрд грн, которые имеют признаки мошенничества и легализации доходов, полученным преступным путем в особо крупных размерах. Участником МПС Глобалмани, согласно данным НБУ, является компания B-Efekt A.S. (Чешская республика). Компания имеет общих руководителей с ТОВ Глобалмани, осуществляет перевод средств в Российскую Федерацию, в том числе через платежные системы Qiwi и Contact, которые находятся под санкциями в Украине", - отмечается в документе.

Как уточняется в обращении, к компании B-Efekt A.S. имеют отношение бывшие акционеры банка "Траст", признанного НБУ неплатежеспособным. В настоящее время ФГВФЛ через суд добивается возмещения 380 млн гривен от экс-акционеров банка "Траст".

"Член правления компании B-Efekt A.S. Алексей Свирид был назначен на должность акционером и членом Наблюдательного совета B-Efekt A.S. Сорином Маеряном, которые имеет двойное гражданство Румынии и Украины, бывшим главой правления и акционером ПАО Банк Траст. Одним из руководителей ТОВ "Глобалмани" является то же лицо - Алексей Свирид", - отмечается в документе.

В Нацполиции также призывают НБУ инициировать проверку МПС Глобалмани, по результатам которой принять решение о целесообразности отмены регистрации платёжной системы.

"С учетом того, что деятельность ООО Глобалмани является лицензированной и подпадает под определённые ограничения, а также того, что возможное нарушение законодательства Украины, незаконное осуществление переводов в РФ через подконтрольное лицо-нерезидента может нести крупные риски для экономической безопасности государства - причины этих обстоятельств должны быть исследованы и проверены на предмет соответствия требованиям законодательства Украины. С учетом вышеизложенного прошу вас обеспечить организацию проведения проверок АО Банк Альянс и ТОВ Глобалмани", - отмечается в документе.