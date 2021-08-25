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БЦ "Ренессанс" разрывает аренду с Globalmoney, - активисты

Новина українською →
Киев, Среда 25 августа 2021 18:11
БЦ "Ренессанс" разрывает аренду с Globalmoney, - активисты Фото: БЦ "Ренессанс" разрывает аренду с Globalmoney (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

БЦ "Ренессанс" разорвал договор аренды с платежной системой Globalmoney. Компания должна за два месяца покинуть помещение здания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ветеранской ОО "Простите, что живые Даниила Турчина в Facebook.

Также он отметил, что представители Globalmoney уже ищут новые офисы, но ветераны и дальше собираются пикетировать компанию.

"Представители Бизнес Центра "Ренессанс", под которым проходит наша акция протеста, сообщили нам, что разрывают договор с Globalmoney! Нам стало известно, что бухгалтеры сепаров уже ищут себе новое место. Но неуважаемые руководители Globalmoney - Вячеслав Стрелковский и Олег Мищенко! На территории Украины уютного места вам уже не будет! Только в Москве. Ветераны АТО об этом позаботятся", - заявил Турчин.

Напомним, на прошлой неделе ветераны АТО-ООС с ОО "Извините, что живые" провели акции протеста под зданием НБУ и офисом Globalmoney в Киеве.

Протестующие передали представителю НБУ заявление, в котором были изложены требования по расследованию деятельности платежной системы Globalmoney.

Также протестующие развернули под офисом Globalmoney свою палатку, заявив, что акция будет продолжаться до выполнения их требований.

Также ветеранская ОО проводила акции под зданиями СБУ и СНБО. После этого учреждения приняли заявления с требованиями обратить внимание на деятельность финансовой структуры на оккупированных территориях.

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