БЦ "Ренессанс" разрывает аренду с Globalmoney, - активисты

БЦ "Ренессанс" разорвал договор аренды с платежной системой Globalmoney. Компания должна за два месяца покинуть помещение здания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ветеранской ОО "Простите, что живые Даниила Турчина в Facebook.

Также он отметил, что представители Globalmoney уже ищут новые офисы, но ветераны и дальше собираются пикетировать компанию. "Представители Бизнес Центра "Ренессанс", под которым проходит наша акция протеста, сообщили нам, что разрывают договор с Globalmoney! Нам стало известно, что бухгалтеры сепаров уже ищут себе новое место. Но неуважаемые руководители Globalmoney - Вячеслав Стрелковский и Олег Мищенко! На территории Украины уютного места вам уже не будет! Только в Москве. Ветераны АТО об этом позаботятся", - заявил Турчин.