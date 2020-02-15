Нацотбор на Евровидение 2020: порядок выступлений во втором полуфинале

Национальный отбор на Евровидение 2020 второй полуфинал состоится 15 февраля - в нем также выступят 8 участников, как и в первом.

Зрители смогут увидеть номера артистов в прямом эфире с 19.00 на телеканалах UA:Перший, UA:Культура и СТБ, а также онлайн на YouTube этих каналов.

Ведущим шоу, которое проведут в киевском Дворце культуры "КПИ", традиционно будет Сергей Притула, а в судейское жюри входят Тина Кароль, Андрей Данилко и Виталий Дроздов.

Кто примет участие во втором полуфинале и порядок выступлений

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Напомним, что в первом полуфинале по сумме голосов прошли KRUTЬ, Jerry Heil и Go-A - эти артисты набрали самые высокие оценки от судей и по зрительским голосованиям и теперь будут выступать в финале 22 февраля.

KRUTЬ получили 8 баллов от зрителей и жюри, у Jerry Heil 6 баллов от зрителей и 7 от жюри, а у Go-A 7 баллов от зрителей и 6 от жюри.

Международный конкурс Евровидение 2020 стартует 12 мая в Нидерландах в Роттердаме, а грандфинал пройдет 16 мая.