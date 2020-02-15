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Нацвідбір на Євробачення 2020: порядок виступів у другому півфіналі

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Другий півфінал Нацвідбору на Євробачення 2020 стартує 15 лютого

Національний відбір на Євробачення 2020 другий півфінал відбудеться 15 лютого - в ньому також виступлять 8 учасників, як і в першому.

Глядачі зможуть побачити номери артистів в прямому ефірі з 19.00 на телеканалах UA:Перший, UA:Культура та СТБ, а також онлайн на YouTube цих каналів.

Ведучим шоу, яке проведуть в київському Палаці культури "КПІ", традиційно буде Сергій Притула, а в суддівське журі входять Тіна Кароль, Андрій Данилко та Віталій Дроздов.

Хто візьме участь у другому півфіналі та порядок виступів

  1. MoonZoo feat. F. M. F. Sure
  2. Fo Sho
  3. Еліна Іващенко
  4. Олександр Порядинський
  5. Garna
  6. KHAYAT
  7. David Axelrod
  8. TVORCHI

Нагадаємо, що в першому півфіналі за сумою голосів пройшли KRUTЬ, Jerry Heil і Go-A - ці артисти набрали найвищі оцінки від суддів і за глядацьким голосуванням і тепер виступатимуть у фіналі 22 лютого.

KRUTЬ отримали 8 балів від глядачів і журі, у Jerry Heil 6 балів від глядачів і 7 від журі, а у Go-A 7 балів від глядачів та 6 від журі.

Міжнародний конкурс Євробачення 2020 стартує 12 травня в Нідерландах в Роттердамі, а грандфінал пройде 16 травня.

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