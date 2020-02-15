Нацвідбір на Євробачення 2020: порядок виступів у другому півфіналі

Національний відбір на Євробачення 2020 другий півфінал відбудеться 15 лютого - в ньому також виступлять 8 учасників, як і в першому.

Глядачі зможуть побачити номери артистів в прямому ефірі з 19.00 на телеканалах UA:Перший, UA:Культура та СТБ, а також онлайн на YouTube цих каналів.

Ведучим шоу, яке проведуть в київському Палаці культури "КПІ", традиційно буде Сергій Притула, а в суддівське журі входять Тіна Кароль, Андрій Данилко та Віталій Дроздов.

Хто візьме участь у другому півфіналі та порядок виступів

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Нагадаємо, що в першому півфіналі за сумою голосів пройшли KRUTЬ, Jerry Heil і Go-A - ці артисти набрали найвищі оцінки від суддів і за глядацьким голосуванням і тепер виступатимуть у фіналі 22 лютого.

KRUTЬ отримали 8 балів від глядачів і журі, у Jerry Heil 6 балів від глядачів і 7 від журі, а у Go-A 7 балів від глядачів та 6 від журі.

Міжнародний конкурс Євробачення 2020 стартує 12 травня в Нідерландах в Роттердамі, а грандфінал пройде 16 травня.