Нацотбор на Евровидение 2020: кто победил во втором полуфинале

Нацотбор на Евровидение 2020 второй полуфинал состоялся 15 февраля и определил новых фаворитов, которы продолжат бороться за право представлять Украину на международном конкурсе в Нидерландах.

Шоу запомнилось яркими номерами всех 8 участников, и после оглашения баллов от жюри и голосов зрителей была оглашена тройка победителей.

Так, финалистами стали TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

TVORCHI получил от судей и зрителей по 8 баллов. KHAYAT также консолидировал мнение судей и зрителей, но с результатом 7 баллов. У David Axelrod от судей вышло 6 баллов, а от зрителей - 5.

Нацотбор на Евровидение 200 второй полуфинал - результаты (Фото: скрин)

Другие участники второго полуфинала артисты GARNA, Александр Порядинський, FO SHO, Элина Иващенко, MOONZOO feat. F.M.F. Sure набрали меньше по итогам голосования зрителей и жюри и выбывают из конкурса.

Видео: TVORCHI с песней Bonfire на Нацотборе на Евровидение-2020 второй полуфинал

Видео: KHAYAT представил песню Call For Love на Нацотборе на Евровидение-2020 второй полуфинал

Видео: David Axelrod с песней Horizon на Нацотборе на Евровидение-2020 второй полуфинал

Суперинтуиция: Сергей Притула предсказал финалистку Нацотбора на Евровидение-2020

Ведущим шоу стал Сергей Притула. В креслах жюри сидели Тина Кароль, Андрей Данилко и Виталий Дроздов.

Финал Нацотбора проведут через неделю - 22 февраля. Борьбу продолжат KRUTЬ, Jerry Heil, Go-A, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.