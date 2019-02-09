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Нацотбор на Евровидение 2019: как прошел первый полуфинал

STYLERТелешоу    09.02.2019 - 23:43
Нацотбор на Евровидение 2019: как прошел первый полуфинал
Восемь первых конкурсантов сражались за выход в финал нацотбора на Евровидение 2019

Первый полуфинал нацотбора на Евровидение 2019 состоялся сегодня, 9 февраля, в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA:Перший

Нацотбор на Евровидение 2019 состоялся сегодня, 9 февраля, во дворце культуры столичного КПИ. На сцену первого этапа вышли ровно половина участников отбора – восемь из шестнадцати.

Нужно отметить, что каждый из восьми участников нацотбора запомнился чем-то необычным.

Начнем по порядку.

Коллектив Hypnotunes обещал дать жару и они свое обещание сдержали полностью. Другой вопрос, что зрители и жюри этого не оценили, синхронно поставив один балл.

Вторым на сцене появилась группа LETAY, которая в прямом смысле летала по сцене. Невероятный перфоманс со взлетом вокалиста, Ильи Резникова, в конце выступления, безусловно, запомнился всем. Однако жюри, например, сделали замечание на предмет того, что им не хватило в этом номере песни.

Выступавшая третьей, Vera Kekelia запомнилась тонким, нежным образом, который Сергей Притула сравнил с Мерлин Монро, однако Джамале, в частности, не хватило легкости в исполнении композии "Wow".

Четвертый участник нацотбора, группа ЦеШо, сначала вогнала всех в ступор, своим необычным исполнением и выступлением, которое Филатов назвал самым смелым номером вечера. Данилко  же, отметил, что у песни нет мотива, который можно было бы напеть.

Номер пять в списке участников, YUKO, запомнились современным и стильным исполнением фольклорной украинской песни. Заметим, что солистка группы родом из России, что едва не спровоцировало скандал в прямом эфире.

Про выступление шестой участницы нацотбора, Maruv, можно сказать следующее: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Самое провокационное выступление первого полуфинала!

Brunettes Shoot Blondes и их уникальный чудо-рояль, который уместил в себе сразу несколько разных музыкальных инструментов, вызвал у жюри противоречивые эмоции. Данилко сказал, что это песня не для Евровидения, а Джамале не хватило динамики. Филатов, в свою очередь, поставил пятерку за изобретение и песню. 

Любопытно, что последний участник первого полуфинала, группа Bahroma, практически не вызвала никакой реакции у судей, которые были скупы на комментарии. Песня, на самом деле, очень трогательная и красивая.

Также отметим, что в конце эфира выступил прошлогодний победитель нацотбора Melovin с песней - "З тобою, зі мною і годі".

Ну и, конечно, главное! Результаты первого полуфинала.

По итогам зрительского голосования баллы распределились следующим образом:

  • Hypnotunes - 1 
  • Vera Kekelia - 2
  • LETAY - 3
  • BAHROMA - 4
  • YUKO - 5 
  • ЦеШо - 6
  • Brunettes Shoot Blondes  - 7
  • Maruv - 8

по оценкам судей имеем следующую картину:

  1. YUKO - 8
  2. Brunettes Shoot Blondes – 7
  3. Maruv – 6
  4. ЦеШо - 5 
  5. Vera Kekelia – 4
  6. BAHROMA - 3
  7. LETAY - 2
  8. Hypnotunes - 1

Таким образом, в финал нацотбора прошли Maruv, Brunettes Shoot Blondes и YUKO.

Нацотбор на Евровидение 2019: как прошел первый полуфинал

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