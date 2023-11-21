У Нацмузеї провели заняття з йоги, накривши фото з Маріуполя простирадлами: деталі скандалу

Що сталося в музеї

Напередодні відкриття виставки фото з Маріуполя в Національному музеї Тараса Шевченка столичний спортивний клуб вирішив провести там заняття з йоги. Вони опублікували у своїх соціальних мережах анонс, однак через обурення людей його довелося видалити.

Але не скасовувати заняття.

"Фітнес-клуб вирішує провести заняття з йоги у музеї на цьому ж першому поверсі. І робить відео анонс в інсті на фоні цих фото. У коментарях люди обурилися, звісно. Анонс видалили. І що робить далі йога студія і музей? Не відмовляються від події, а домовляються, що заняття пройде зранку до відкриття музею, а фотографії чимось накриють", - помітила ситуацію журналістка Христина Бердинських.

Анонс заняття з йоги в музеї від спортивного клубу (фото: facebook.com/kristina.berdinskikh)

Автор фотографій, які просто приховали, Євген Малолєтка також відреагував на ситуацію.

"Це такий собі бізнес по-українськи. Де Національний музей Тараса Шевченка та ця спортивна студія вирішили, що чхати вони хотіли на всіх. В тому числі на загиблих та їх родин. Спочатку музей хотів зняти роботи, але організатори їм заборонили, тому вони просто вирішили їх закрити простирадлами", - написав він.

Відео, яке підтверджує, що йога таки відбулася з'явилася на сторінці однієї з учасниць заняття у TikTok. На кадрах досить чітко видно білі полотна, які висять на стінах.

Реакція спортивного клубу та музею

Після розголосу організатори заходу написали в соціальних мережах допис із вибаченнями та пояснили, що стався нібито форс-мажор.

"Тренування мало проходити за наявності попередньої експозиції, проте вона була змінена на виставку воєнних фото. Разом з адміністрацією музею було прийняте рішення тимчасово закрити частину експозиції на період тренування та відкрити одразу по його завершенню - до відкриття музею", - написали організатори.

Вони також додали, що тренування було благодійним, під час якого вдалося зібрати кошти на потреби музею.

А от думка директора музею Дмитра Стуса дещо відрізняється.

"А що, люди, які тут живуть, не можуть мати право на релакс?" - сказав він у коментарі "УП".

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