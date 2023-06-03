"Нація без еліти приречена на повний крах": актор і військовий Лінартович про зірок РФ

Актор і військовий Дмитро Лінартович, який пройшов гарячі бої проти російських окупантів у Бахмуті, Соледарі та на херсонському напрямку, розповів про те, чому творчі люди в РФ боягузливо мовчать, чи зможе українське суспільство коли-небудь пробачити їм і яка доля спіткає наших зірок-зрадників.

Чому творчі люди в РФ мовчать

"Творчі московити не мають свободи голосу. Це їхня біда. А якщо нація буде без еліти, людей, які транслюють високі, вічні матерії, то нація приречена на повний крах і фіаско", - каже Дмитро.

Він зазначає, не треба забувати, що усі московити чіповані імперією ще з дитячого садочку.

"Ми вже воюємо з московитами більше 400 років, це ж не те, що зараз визріла сучасна російсько-українська війна, Майдан у 2014 році, революції - ні, боротьба триває більше 400 років" - говорить артист.

Лінартович закликає російських акторів мати мужність і не мовчати про війну РФ проти України.

"Українське суспільство ніколи не пробачить і не забуде розчленованих дітей, зґвалтованих дружин, вбитих чоловіків і людей поважного віку... Московитський світ жахливий, байдужий від закомплексованості. І біда в тому, що вони думають, що українці такі ж самі, як і вони. Це абсолютний абсурд", - додає військовий.

Як нам сприймати артистів-зрадників

Деяка частина українських артистів навіть після повномасштабного вторгнення РФ залишились жити і працювати у країні-агресорці. І що ще страшніше - вони мовчать про війну і навіть усіляко уникають цього слова у публічних розмовах.

"Артисти, які знаходяться у московитів і вдають, що нічого не бачать - це є зрадники, манкурти, запроданці. Я не знаю, як можна прожити все своє життя в страху. Це якась неповноцінність, це всього боятись. Мені здається, що краще бути вільнодумним у системі правил, законів, конституцій, а не бути таким безхарактерним віхотем", - додає артист.

При цьому Лінартович вважає, зірки-зрадники самі себе знищують, бо насправді розуміють свою ницість і це усвідомлення руйнує їх зсередини.

Також Дмитро зазначає, що їм, як і російським артистам закрита дорога в Україну на багато років після перемоги.

"Якщо російський артист приїжджає сюди і тут його приймає українець, то він насправді чухраїнець - це зрадник. Бо як можна пробачити те стадо, яке приходить на Київську Русь і починає ножем дітей різати, або брати їх у полон, де їх ґвалтують. Це нелюдь. Тому ті, хто запрошують сюди виступати росіян, вони теж зло", - каже актор.