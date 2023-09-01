"Нацисты, бл*дь". Блогер Анна Алхим снова оскандалилась из-за украинского языка

Чем именно оскандалилась Алхим

В новом выпуске шоу "Трендсеттер", инфлюэнсер заявила, что не "перестанет быть патриотом, если будет говорить по-русски" и не надо притеснять людей, которые не переходят на украинский.

На вопрос ведущего, должны ли все разговаривать на украинском и нужно ли угнетать русскоязычных, она ответила следующее:

"Нет, не должны все разговаривать на украинском. Нельзя угнетать того, кто не разговаривает на украинском языке. У нас сильная независимая страна, где люди могут вести себя свободно, никто не имеет права заставлять разговаривать на украинском. Даже если сейчас война. Те люди, которые хотели перейти на украинский язык, они перешли. Харьков всегда говорил по-русски, Одесса говорила по-русски. Что за давление? Я не перестану быть патриотом, когда буду говорить по-русски", - заявила Алхим.

При этом ей пытался возразить блогер Александр Волошин, который также присутствовал в студии, но она не хотела слушать чужие аргументы. Зато начала убеждать, что на фронте много русскоязычных военных, которые защищают Украину. А также, по ее словам, на украинский язык трудно перейти пожилым людям, которые должны думать о пенсии, а не о том, как выучить украинский язык.

"В Киеве все говорят на русском, а на украинском только во Львове и Ивано-Франковске"

После слов Волошина о том, что надо "ласково гнобить" людей, которые говорят по-русски и даже не пытаются делать шаги для украинизации, Алхим не сдерживала эмоций и даже начала употреблять нецензурную лексику.

"Почему в этом зале все общаются на русском? Операторы! В буфете! В Киеве все говорят на русском! В ресторанах! Если я буду говорить на украинском, то война закончится?!" - возмущалась Алхим.

Ее оппоненты подчеркнули, что именно русскоязычные люди стали оправданием у Путина для нападения на Украину. А на слова Анны Тринчер, что граждане в Украине обязаны говорить по-украински, Алхим это отрицала. Также она заявила, что только во Львове и Ивано-Франковске говорят по-украински.

"Перейти на украинский - что это за "требование д*бильное". Если людям так комфортно (общаться на русском. - Ред), зачем, нах*я их заставлять?! Это бред! Это нацизм! Вы нацисты, бл*ть!" - заявила блогер.

Она не считает, что пропагандирует русский язык, по ее словам, "она просто говорит так, как всегда говорила".

Анна Алхим жестко высказалась об украиноязычных людях (скриншот)