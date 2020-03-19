Национальная оперетта Украины из-за карантина бесплатно покажет спектакли: подробности

Киевская оперетта запускает марафон онлайн-трасляций концертов и мюзиклов
Карантин в Украине из-за коронавируса был введен на три недели до 3 апреля, в связи с чем на указанный период запретили массовые мероприятия по всей стране. После остановки работы театров Киевский национальный академический театр оперетты решил преподнести гражданам приятный сюрприз и объявил о запуске трансляций спектаклей онлайн.
Так, каждый желающий теперь может прямо из дома посмотреть концерты, мюзиклы и оперетты в интернете.
"Мы не можем оставить наших дорогих поклонников без спектаклей и концертов любимого театра. Поэтому начинаем марафон online-трансляций на YouTube-канале KievOperetta", - передали в пресс-службе оперетты.
Также был опубликован график трансляций.
Время начала всех спектаклей - в 19:00.
Как сообщалось ранее, после введения карантина для школьников стали транслировать видеоуроки - дистанционное обучение учеников 9 и 11 классов стали проводить лучшие учителя киевских школ по будням с 16 марта.
Кроме того, 18 марта президент Владимир Зеленский инициировал аналогичные телеуроки для учеников 5 классов.