Нацгвардієць "Дронго" про мобілізацію: за Україну не треба помирати, треба за неї жити

Чоловіки, які ухиляються від мобілізації під приводом страху смерті, повинні розуміти, що загрози, які несе перспектива окупації їхнього дому, можуть бути значно страшніші. Водночас, іти на службу до війська – це не обов'язково означає загинути. Військові захищають свої батьківщину не для того, щоб померти, а щоб жити на своїй землі після перемоги.

Про це заявив боєць Нацгвардії Дмитро Курилович з позивним "Дронго" новому випуску проєкту " Станція Краматорськ ", який робиться спільно Центром протидії дезінформації РНБО та Укрінформ.

Військовий наголосив, що сьогодні в Україні не повинно бути ухилянтів, адже несправедливо, що хтось воює за країну, а хтось ні. Він також не вважає вагомим аргументом страх смерті, як підставу не йти на службу до війська.

"А вони не бояться того, що прийдуть сюди російські війська і почнуть ґвалтувати його дружину, вбивати його дітей?" – сказав "Дронго".

Нацгвардієць додав, що мобілізуватися – це не обов'язково означає загинути. Він наголосив, що "не потрібно помирати за Україну, за неї треба жити".

"Не потрібну туди йти помирати. Чому всі хочуть піти і померти за Україну? За Україну, за родину потрібно жити. А для того, щоб жити, потрібно воювати", – сказав Дмитро Курилович.

Він також нагадав, що існує ризик окупації нових українських територій, а отже і ризик нинішніх ухилянтів опинитися у лавах армії загарбників.

"Добре, ти не хочеш воювати за Україну проти них (росіян, – ред.). Вони сюди прийдуть, візьмуть тебе і вже питати не будуть. І ти підеш воювати уже за них проти України", - сказав боєць НГУ, нагадавши про долю мобілізованих жителів окупованої Донеччини та Луганщини, які зараз змушені воювати в окупаційній армії.

Герой цієї програми Дмитро Курилович з позивним "Дронго" - колишній старший стрілець у складі Нацгвардії, зараз є водієм-санітаром першої президентської бригади імені Петра Дорошенка "Буревій" у шостому батальйоні оперативного призначення "Грім". Брав активну участь у Євромайдані, де вступив у "Правий сектор".

У 2014 році після загибелі батька на фронті пішов служити у добровольчий корпус. Був залучений у боях за Слов'янськ, Широкине, Павлопіль, Щастя. У перші дні повномасштабного вторгнення пішов до війська добровольцем у складі Національної гвардії. Захищав Київщину, Харківщину, був одним з тих, хто звільняв Святогірськ та Лиман на Донеччині. За час служби неодноразово отримував поранення та контузії. Зараз проходить лікування та реабілітацію.

Нагадаємо, наразі у Верховній раді триває підготовка законопроєкту про мобілізацію до другого читання. Народні депутати внесли близько 4 тисяч поправок до документа, триває їх розгляд у комітетах. Зокрема, парламентарі розглядають можливість запровадження обмежень для ухилянтів, а також можливі варіанти демобілізації для військових, які зараз проходять службу.