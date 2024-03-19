Нацгвардеец "Дронго" о мобилизации: за Украину не надо умирать, нужно за нее жить

Мужчины, уклоняющиеся от мобилизации под предлогом страха смерти, должны понимать, что угрозы, которые несет перспектива оккупации их дома, могут быть гораздо страшнее. В то же время идти на службу в армию – это не обязательно означает погибнуть. Военные защищают свою родину не для того, чтобы умереть, а чтобы жить на своей земле после победы.

Об этом заявил боец Нацгвардии Дмитрий Курилович с позывным "Дронго" новому выпуску проекта " Станция Краматорск ", который делается совместно Центром противодействия дезинформации СНБО и Укринформа.

Военный подчеркнул, что сегодня в Украине не должно быть ухилянцев, ведь несправедливо, что кто воюет за страну, а кто нет. Он также не считает весомым аргументом страх смерти как основание не идти на службу в армию.

"А они не боятся того, что придут сюда русские войска и начнут насиловать его жену, убивать его детей?" – сказал "Дронго".

Нацгвардиец добавил, что мобилизоваться – это не обязательно значит погибнуть. Он подчеркнул, что "не нужно умирать за Украину, за нее нужно жить".

"Не нужно туда идти умирать. Почему все хотят уйти и умереть за Украину? За Украину, за семью нужно жить. А для того, чтобы жить, нужно воевать", – сказал Дмитрий Курилович.

Он также напомнил, что существует риск оккупации новых украинских территорий, а значит, и риск нынешних уклонян оказаться в рядах армии захватчиков.

"Хорошо, ты не хочешь воевать за Украину против них (россиян – ред.). Они сюда придут, возьмут тебя и уже спрашивать не будут. И ты пойдешь воевать уже за них против Украины", - сказал боец НГУ, напомнив о судьбе мобилизованных жителей оккупированной Донбасса и Луганской области, которые сейчас вынуждены воевать в оккупационной армии.

Герой этой программы Дмитрий Курилович с позывным "Дронго" - бывший старший стрелок в составе Нацгвардии, сейчас водитель-санитар первой президентской бригады имени Петра Дорошенко "Буревой" в шестом батальоне оперативного назначения "Гром". Активно участвовал в Евромайдане, где вступил в "Правый сектор".

В 2014 году после гибели отца на фронте пошел служить в добровольческий корпус. Был вовлечен в боях за Славянск, Широкино, Павлополь, Счастье. В первые дни полномасштабного вторжения пошел в армию добровольцем в составе Национальной гвардии. Защищал Киевщину, Харьковщину, был одним из тех, кто освобождал Святогорск и Лиман Донецкой области. За время службы неоднократно получал ранения и контузии. В настоящее время проходит лечение и реабилитацию.

Напомним, в настоящее время в Верховной раде продолжается подготовка законопроекта о мобилизации ко второму чтению. Народные депутаты внесли около 4 тысяч поправок в документ, продолжается их рассмотрение в комитетах. В частности, парламентарии рассматривают возможность введения ограничений для уклоняющихся, а также возможные варианты демобилизации для военных, проходящих сейчас службу.