Глава НБУ оценил влияние весенних локдаунов в Украине на экономику
Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко считает, что влияние локдаунов в этом году не такое разрушительное, как был во втором квартале 2020 года. Экономика уже адаптировалась к карантинным мерам.
Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Шевченко отметил, что в отличие от прошлого года, когда локдаун был введен по всей Украине, пока в красную зону попало 11 регионов - 10 областей и Киев.
"Во-первых, карантинные меры действуют на экономику неоднородно - почти не влияют на такие отрасли экономики как промышленность, сельское хозяйство, и существенно влияют на сектор услуг, транспорт. Во-вторых, экономика уже в значительной мере адаптировалась к карантинным мероприятиям даже в секторе услуг", - заявил Шевченко.
В частности негативное влияние январского локдауна этого года на ВВП Нацбанк оценил в 0,2 процентных пункта, а мартовских ограничений еще меньше.
Шевченко напомнил, что НБУ обнародует обновленный макропрогноз после объявления учетной ставки 15 апреля.
"Сейчас берем несколько сценариев локдауна для расчетов нашей модели: в зависимости от того, какие сценарии выберет правительство, такими и будем пользоваться. Конечно, в апрельском прогнозе мы учтем усиление ограничений из-за попадания области/города в "красную" зону карантина. Это риск, который реализовался", - сказал он.
Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 4,0%. Экономика Украины лишь частично восстановится после падения в 2020 году на 4,2%.
Отметим, в январе Национальный банк Украины (НБУ) обновил прогноз восстановления экономики Украины после кризиса. Согласно прогнозу, валовой внутренний продукт (ВВП) в Украине в 2021 году увеличится на 4,2%. Согласно обновленному прогнозу, в 2022 году экономика вырастет на 3,8%. В 2023 году ожидается рост на 4,0%.