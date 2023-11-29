Нацбанк випустив пам'ятну монету, присвячену українській мові. Дивіться, як вона виглядає

29 листопада Національний банк України випустив пам'ятні монети, які присвячені українській мові. Вони виготовлені з нейзильберу та мають номінал 5 гривень.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Національного банку у Telegram.
"Відсьогодні пам’ятна монета "Українська мова" з нейзильберу вже в обігу. Монета має номінал 5 гривень", - йдеться у повідомленні.
На аверсі розміщено стилізовану літеру "Ї" із соловейком, що символізує мелодійність української мови, а також текстуру із контурів літер української абетки, що асоціативно нагадує гніздо, яке є символом дому та оберегом родини.
"На реверсі - стилізована композиція з літер української абетки, в якій виділені літери Ґ, Ї, Є, І, що вирізняють українську мову фонетично і графічно серед культур, що послуговуються кирилицею", - пишуть в НБУ.
Також зазначається, що з фактурних літер складається фраза "наша мова України". Елементи композиції підкреслюють інтеграцію мови в сучасні гаджети, цифрові пристрої, інформаційні мережі.
Дизайн монети створили художники Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук. Втілював ідею дизайну скульптор Володимир Дем'яненко.
Загальний тираж цих монет - до 75 000 штук у сувенірному пакованні. Продаж монет стартував 29 листопада. Вартість однієї монети - 135 грн. Купити її можна в інтернет-магазину НБУ.
Також додамо, що 27 жовтня НБУ презентував пам’ятну монету "Українська мова" зі срібла. Така коштує 2 221 грн.
Процес виготовлення пам'ятних монет можна переглянути на цьому відео.
Раніше ми писали про те, що в Україні з'явиться нова монета у 10 гривень.
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