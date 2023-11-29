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Нацбанк випустив пам'ятну монету, присвячену українській мові. Дивіться, як вона виглядає

Ось так виглядає нова пам'ятна монета (фото: НБУ)
Автор: Василина Копитко

29 листопада Національний банк України випустив пам'ятні монети, які присвячені українській мові. Вони виготовлені з нейзильберу та мають номінал 5 гривень.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Національного банку у Telegram.

Як виглядає пам’ятна монета "Українська мова"

"Відсьогодні пам’ятна монета "Українська мова" з нейзильберу вже в обігу. Монета має номінал 5 гривень", - йдеться у повідомленні.

На аверсі розміщено стилізовану літеру "Ї" із соловейком, що символізує мелодійність української мови, а також текстуру із контурів літер української абетки, що асоціативно нагадує гніздо, яке є символом дому та оберегом родини.

Аверс монети (фото: НБУ)

"На реверсі - стилізована композиція з літер української абетки, в якій виділені літери Ґ, Ї, Є, І, що вирізняють українську мову фонетично і графічно серед культур, що послуговуються кирилицею", - пишуть в НБУ.

Реверс монети (фото: НБУ)

Також зазначається, що з фактурних літер складається фраза "наша мова України". Елементи композиції підкреслюють інтеграцію мови в сучасні гаджети, цифрові пристрої, інформаційні мережі.

Дизайн монети створили художники Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук. Втілював ідею дизайну скульптор Володимир Дем'яненко.

Ось так виглядають пам'ятні монети, присвячені українській мові (скриншот із відео)

Скільки коштує така монета і де її купити

Загальний тираж цих монет - до 75 000 штук у сувенірному пакованні. Продаж монет стартував 29 листопада. Вартість однієї монети - 135 грн. Купити її можна в інтернет-магазину НБУ.

Пам'ятна монета коштує 135 грн (скриншот)

Також додамо, що 27 жовтня НБУ презентував пам’ятну монету "Українська мова" зі срібла. Така коштує 2 221 грн.

Процес виготовлення пам'ятних монет можна переглянути на цьому відео.

 

Раніше ми писали про те, що в Україні з'явиться нова монета у 10 гривень.

Читайте також про те, що нацбанк випустив пам'ятні медалі на честь українських міст-героїв.

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