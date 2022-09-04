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Натрите этим натуральным средством листья комнатных растений и они будут блестеть

Чем можно натереть листья домашних растений (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Комнатные растения будут радовать яркой листвой и пышным цветением, если растения держать в чистоте. Добиться великолепного блеска листьев можно без использования химических средств, если знать простые советы по уходу за растениями.

Что сделать, чтобы листья растений блестели - читайте ниже.

Используйте молоко

Смесь молока и воды в соотношении 1:1 поможет не только отполировать листья растений до блеска, но и защитить их от вредителей.

Банановые кожуры

Банановая кожура содержит большое количество полезных микроэлементов, включая медь (Cu), кальций (Ca), фосфор (P) и железо (Fe).

Обычно садоводы применяют кожуры для подкормки цветов.

В частности, протирая растения шкурками банана, удастся очистить цветы от пыли и насытить листья полезными микроэлементами.

Процедуру можно проводить не чаще 1 раза в 30 дней.

Оливковое масло

Ее нужно нанести на поверхность салфетки или губки в небольшом количестве и протирать листья 1 раз в 15-20 дней.

Лимонный сок

В 200 мл теплой воды нужно растворить 2 ч. л. лимонного сока, и губкой, смоченной в полученном растворе, очистить от пыли листья растений.

Какие листья нельзя протирать:

  • Молодые листочки, которые только что развернулись, не следует протирать, они еще не потеряли блеска, мягкие и легко повреждаются;
  • Нельзя протирать растения, у которых есть пушок на поверхности. Такие растения очистить от сильной грязи можно осторожно под душем или с помощью мягкой кисточки.

Ранее мы сообщали, какие комнатные растения очищают воздух от пыли.

Также мы называли растения, которые токсичные для животных.

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