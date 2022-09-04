RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Натріть цим натуральним засобом листя кімнатних рослин і вони будуть блищати

Чим можна натерти листя домашніх рослин (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кімнатні рослини будуть радувати яскравим листям і пишним цвітінням, якщо рослини тримати в чистоті. Домогтися чудового блиску листя можна без використання хімічних засобів, якщо знати прості поради щодо догляду за рослинами.

Що зробити, щоб листя рослин блищало - читайте нижче.

Використайте молоко

Суміш молока та води у співвідношенні 1:1 допоможе не лише відполірувати листя рослин до блиску, а й захистити їх від шкідників.

Бананові шкірки

Бананова шкірка містить велику кількість корисних мікроелементів, включаючи мідь (Cu), кальцій (Ca), фосфор (P) та залізо (Fe).

Зазвичай садівники застосовують шкірки для підживлення квітів.

Зокрема, протираючи рослини шкірками банана, вдасться очистити квіти від пилу та наситити листя корисними мікроелементами.

Процедуру можна проводити не частіше 1 разу на 30 днів.

Оливкова олія

Її потрібно нанести на поверхню серветки або губки у невеликій кількості і протирати листя 1 раз на 15-20 днів.

Лимонний сік

У 200 мл теплої води потрібно розчинити 2 ч. л. лимонного соку, та губкою, змоченою в отриманому розчині, очистити від пилу листя рослин.

Яке листя не можна протирати:

  • Молоді листочки, які тільки що розгорнулися, не слід протирати, вони ще не втратили блиску, м'які і легко пошкоджуються;
  • Не можна протирати рослини, у яких є пушок на поверхні. Такі рослини очистити від сильного бруду можна обережно під душем або за допомогою м'якого пензлика.

Раніше ми повідомляли, які кімнатні рослини очищають повітря від пилу.

Також ми називали рослини, які токсичні для тварин.

Читайте РБК-Україна в Google News
растения