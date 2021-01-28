"Натовский" калибр: в Украине пройдут испытания мощных боевых машин САУ "Богдана"

В Украине скоро стартуют испытания отечественной самоходной артиллерийской установки САУ "Богдана".

Как сообщает Defense Express, Министерство обороны предложило испробовать "Богдану" в кратчайшие сроки.

Речь идет о первом этапе тестирования, так называемых предварительных испытаниях, которые заключаются в оценке реальных возможностей вооружения и соответствия определенным требованиям. Они являются необходимым условием для проведения уже государственных испытаний, после которых возможно принятие образца на вооружение и развертывание серийного производства.

Разработкой боевой машины занимается "Краматорский завод тяжелого станкостроения".

Отметим, что САУ "Богдана" выполнена в "натовском" 155-мм калибре. По данным разработчика, дальность выстрела обычного снаряда достигает около 40 км, а дальность применения активно-реактивного боеприпаса - до 60 км.

Отмечается, что в "Богдане" ожидается установление полноценной цифровой системы управления огнем и автомата заряжания. В то же время колесная САУ выполнена на шасси КрАЗ-63221.

В Украине вскоре испытают САУ "Богдана" (фото: defence-ua.com)

Как мы сообщали ранее, самоходную артиллерийскую установку "Богдана" могут поставить на серийное производство через 2-3 года.