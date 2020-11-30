ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Серийное производство САУ "Богдана" могут начать через 2-3 года

Киев, Понедельник 30 ноября 2020 10:31
Серийное производство САУ "Богдана" могут начать через 2-3 года
Фото: САУ "Богдана" (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Владислав Красинский, Олег Черныш, Игорь Литвиненко

Самоходную артиллерийскую установку "Богдана" могут поставить на серийное производство через 2-3 года. В "Укроборонпроме" надеются, что уже в 2021 году пройдут предварительные испытания САУ.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава "Укроборонпрома" Игорь Фоменко.

По его словам, если во время испытаний САУ покажет хорошие результаты, установку могут поставить на серийное производство.

"Там действительно выполнен довольно большой объем работы и есть надежды, что в следующем году пройдут уже предварительные испытания этой пушки. Если они покажут результат, то через 2-3 года может быть уже серийное производство "Богданы", - сказал Фоменко.

Разработкой САУ занимается Краматорский завод машиностроения.

Ранее РБК-Украина писало, что, по словам Фоменко, в Украине не осталось полного цикла производства боеприпасов.

Также сообщалось, что украинская армия может взять на вооружение уже через год украинский беспилотник "Сокол-300", который является аналогом турецкого "Байрактара".

Кроме этого Фоменко назвал, какое украинское вооружение популярно за рубежом.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Укроборонпромартиллерия

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь