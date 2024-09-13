Натирає взуття? Ось, що можна з цим зробити

Поносити взуття вдома

Один з найпростіших способів розтягнути взуття - це розносити його. Якщо носити взуття по дому протягом коротких, але регулярних періодів часу, це може призвести до того, що матеріал розтягнеться, створюючи додатковий простір.

Вдягнути товсті шкарпетки

Хочете прискорити процес? Одягніть на ноги кілька пар товстих шкарпеток - це також допоможе запобігти появі неприємних мозолів. Як тільки ваше взуття стане достатньо зручним, щоб носити його вдома по кілька годин поспіль, воно буде готове до зустрічі зі світом.

Набийте папером

Набийте взуття папером або ганчірками і залиште на ніч. Використовувати газети не варто - барвник може залишитись на взутті. Цей метод також можна використовувати в тандемі зі спреєм для розтягування взуття.

Нагріти

Ще один спосіб розтягнути взуття в домашніх умовах вимагає декількох пар товстих шкарпеток і фена.

Тепло від фена допоможе розм'якшити взуття і надати йому форму вашої ноги. Для того, щоб розтягнути взуття від нагрівання, рекомендують зробити наступне:

вдягніть щільні шкарпетки і вдягніть взуття;

встановіть фен на середній рівень;

прогрійте взуття протягом 20-30 секунд.

Переміщайте насадку круговими рухами, щоб уникнути надмірного нагрівання або опіку.

Однак не використовуйте цей метод на пластиковому або ПВХ-взутті, оскільки воно може виділяти токсичні випари в повітря. Також слід уникати нагрівання замшевого взуття, оскільки надмірне нагрівання може призвести до висихання матеріалу.

Заморозити

Заморожування для розтягування тісного взуття може бути настільки ж ефективним, як і тепло. Втім цей метод зазвичай найкраще працює для розтягування взуття не зі шкіри.

Ось, як можна розтягнути взуття за допомогою льоду:

наповніть поліетиленовий пакет водою і покладіть його всередину взуття;

покладіть взуття в морозильну камеру на ніч;

залиште приблизно на 6-8 годин.

Вода перетвориться на лід і розшириться, розтягнувши взуття.

Використати розтягувач

Існує кілька типів розтяжок для взуття, кожен з яких призначений для певного типу взуття - від черевиків до туфель на високих підборах. Для того, щоб отримати результат, механізм потрібно використовувати з розчином для розтягування взуття.

Основний принцип використання однаковий:

обприскайте взуття розчином для розтяжки взуття, це допоможе розслабити волокна;

помістіть розтягувач у взуття і розкрутіть його, щоб взуття розширилося;

залиште взуття на 6-8 годин.

Зніміть розтягувач і приміряйте взуття. Якщо воно недостатньо розтягнуте, повторіть процес. Цей метод найкраще працює зі шкіряним або замшевим взуттям, але також може спрацювати на полотняному взутті і кросівках.

Використати спрей для взуття

Рідини та спреї для розтягування взуття також можуть творити дива зі шкіряним взуттям.

Перед використанням спрею для розтягування взуття обов'язково проведіть пробний тест, розпиливши спрей для розтягування на невелику ділянку взуття. Якщо ваше взуття змінює колір або текстуру, не використовуйте спрей.

Замочити у теплій воді

Для розтягування замшевого взуття важливо уникати контакту з водою. Вода може спричинити незворотні пошкодження цих матеріалів і зіпсувати річ.

Проте найпоширеніший спосіб пом'якшити шкіряне взуття - замочити його в теплій воді з додаванням невеликої краплі засобу для миття посуду. Залиште на 10 хвилин, потім вийміть взуття з води і витріть надлишки мила ганчіркою.

Замочити у холодній воді

Шкіру також можна пом'якшити у холодній воді. Просто наповніть раковину холодною водою і залиште взуття на 10-15 хвилин.

Нанести вазелін

Цей метод призначений для розм'якшення жорсткого матеріалу шкіряного взуття. До того ж формула вазеліну не тільки пом'якшує шкіру, але й може запобігти її розтріскуванню. Для досягнення оптимального результату радять поєднати цей метод з гарячим повітрям від фена.

Використовуйте описані вище методи, які не передбачають використання розчинів на водній основі. Замшеве або нубукове взуття краще віднести до фахівця, щоб не пошкодити його в процесі розтягування.