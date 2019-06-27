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National Geographic показал лучшие тревел-фотографии 2019

STYLERЖизнь    27.06.2019 - 23:29
National Geographic показал лучшие тревел-фотографии 2019
National Geographic показал лучшие тревел-фотографии 2019 (Фото: nationalgeographic.com)

Конкурс проводили в трех категориях

National Geographic показал работы-победительницы конкурса самых лучших тревел-фотографии 2019. Редакция популярного журнала выбирала снимки в трех категориях: города, люди и природа, передает CNN travel

Авторы фото, занявшие первое место, получат 2,5 тысячи долларов. За "серебро" предусмотрено 1,5 тысячи долларов, и за третье место - 750 долларов. 

В категории "город" первое место и гран-при конкурса получила фотография, на которой изображен город Упернави в Гренландии. Снимок сделал Чу Вейминь. 

National Geographic показал лучшие тревел-фотографии 2019

Фото: nationalgeographic.com

Далее в этой категории представлена работа Яссена Тодорова, которая завоевала второе место. На фото - взлетно-посадочные полосы аэропорта Сан-Франциско (США).

National Geographic показал лучшие тревел-фотографии 2019

Фото: nationalgeographic.com

"Бронзу" в категории "Города" завоевал Сандипани Чаттопадхьяи со своей фотографией мусульманского молебна в Дакки. 

National Geographic показал лучшие тревел-фотографии 2019

Фото: nationalgeographic.com

Далее представлена категория "Люди". Лавры победителя достались Ли Хуайфэню с его фото актеров китайской оперы в Личене. 

National Geographic показал лучшие тревел-фотографии 2019

Фото: nationalgeographic.com

Второе место в этой категории получил Йошики Фудзивара, который представил фото утра в общественном парке Гонконга.. 

National Geographic показал лучшие тревел-фотографии 2019

Фото: nationalgeographic.com

Третье место занял Хосе Антонио Замора с его фотографией, на которой изображен ежегодный праздник Las Luminarias в Испании.

National Geographic показал лучшие тревел-фотографии 2019

Фото: nationalgeographic.com

В категории "Природа" первое место завоевала фотография белоголового сипа в испанском Национальном парке Монфрагуэ. Автором снимка является Тамара Блазкез Хейк. 

National Geographic показал лучшие тревел-фотографии 2019

Фото: nationalgeographic.com

"Серебро" в этой категории присудили фотографии Дэнни Сепковски "Ловца грез" на Гавайях.

National Geographic показал лучшие тревел-фотографии 2019 Фото: nationalgeographic.com

Третье место в категории "Природа" завоевала фотография новозеландского дельфина, которого снял Скотт Портелли. 

National Geographic показал лучшие тревел-фотографии 2019

 Фото: nationalgeographic.com

Как сообщалось ранее, не так давно российская редакция журнала National Geographic оскандалилась из-за статьи "Море внутри", где назвала оккупированный РФ Севастополь "Южной столицей России". 

Также мы писали о том, что National Geographic снял документальный фильм о катастрофе малазийского Boeing 777 рейса MH17, который был сбит в небе над Донбассом. 

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