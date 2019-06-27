National Geographic показав найкращі тревел-фотографії 2019

National Geographic показав кращі тревел-фотографії 2019 (Фото: nationalgeographic.com)

Конкурс проводили у трьох категоріях

National Geographic показав роботи-переможниці конкурсу найкращих тревел-фотографій 2019. Редакція популярного журналу вибирала знімки у трьох категоріях: міста, люди і природа, передає CNN travel.

Автори фото, які посіли перше місце, отримають 2,5 тисячі доларів. За "срібло" передбачено 1,5 тисячі доларів за третє місце - 750 доларів.

У категорії "місто" перше місце і гран-прі конкурсу отримала фотографія, на якій зображено місто Упернаві в Гренландії. Знімок зробив Чу Вейминь.

Фото: nationalgeographic.com

Далі в цій категорії представлена робота Яссена Тодорова, яка завоювала друге місце. На фото - злітно-посадкові смуги аеропорту Сан-Франциско (США).

Фото: nationalgeographic.com

"Бронзу" в категорії "Міста" завоював Сандипані Чаттопадхьяї зі своєю фотографією мусульманського молебню в Дакки.

Фото: nationalgeographic.com

Далі представлена категорія "Люди". Лаври переможця дісталися Чи Хуайфэню з його фото акторів китайської опери в Личені.

Фото: nationalgeographic.com

Друге місце в цій категорії отримав Йошики Фудзівара, який представив фото ранку в громадському парку Гонконгу..

Фото: nationalgeographic.com

Третє місце посів Хосе Антоніо Замора з його фотографією, на якій зображене щорічне свято Las Luminarias в Іспанії.

Фото: nationalgeographic.com

В категорії "Природа" перше місце виборола фотографія білоголового сипа в іспанському Національному парку Монфрагуе. Автором знімка є Тамара Блазкез Хейк.

Фото: nationalgeographic.com

"Срібло" у цій категорії присудили фотографії Денні Сепковскі "Ловця мрій" на Гаваях.

Фото: nationalgeographic.com

Третє місце в категорії "Природа" здобула фотографія новозеландського дельфіна, якого зняв Скотт Портелли.

Фото: nationalgeographic.com

Як повідомлялося раніше, не так давно російська редакція журналу National Geographic оскандалилася через статтю "Море всередині", де назвала окупований РФ Севастополь "Південною столицею Росії".

Також ми писали про те, що National Geographic зняв документальний фільм про катастрофу малазійського Boeing 777 рейсу MH17, який був збитий в небі над Донбасом.