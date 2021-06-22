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Наталья Мосейчук не скрывая слез показала особенное фото: "так хотелось броситься ему на шею!"

Новина українською →
Вторник 22 июня 2021 20:11
Наталья Мосейчук не скрывая слез показала особенное фото: "так хотелось броситься ему на шею!" Фото: Наталья Мосейчук (пресс-служба 1+1)
Автор: Тетяна Самарук

Наталья Мосейчук поделилась детскими воспоминаниями о папе Николае Федоровиче, а также показала уникальные семейные фотографии.

Трогательные снимки звезда канала 1+1 опубликовала на странице в Facebook.

К слову, одним из фото связана трогательная история семьи телеведущей. В кадре кадровый военный Николай Федорович запечатлен перед отправлением в Афганистан.

Наталья Мосейчук не скрывая слез показала особенное фото: &quot;так хотелось броситься ему на шею!&quot;

Фото: отец Натальи Мосейчук (facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk)

"Это последние минуты перед отъездом отца из Бердичева, где мы тогда жили, в Афганистан. Съехались родственники. Провожали. И все боялись. Вдруг видимся в последний раз? Момент подловил брат десятиклассник, сфотографировал. Через мгновение отец уже садился в УАЗик, и я помню, как мама шептала "не оборачивайся, проедешь - не оборачивайся! Плохая примета". А он обернулся. Да еще и через несколько минут вернулся, потому что забыл какие-то важные документы. Тогда он еще ничего не знал... Что подорвется на душманской мине под Джалалабадом. Что врачи будут настаивать на ампутации раздробленной ноги. Давали снотворное, а он не принимал, чтобы не отрезали, и дико мучился. 4 месяца в госпитале. Наконец, весна. День, когда он должен вернуться! Мы с мамой выходим из подъезда, собираемся встречать поезд из Москвы. Нас видит сосед в старой пузатой Волге и говорит: "Разве так встречают героя?! Поехали на базар за цветами". Мы купили охапку длинных чернильных тюльпанов. Стоим. Поезд. Выходит папа. Я такое видела в кино о войне, когда возвращались фронтовики. Расстегнута шинель. В руке маленький военный чемоданчик, а во второй - трость. Неуклюжий, бледный с рассеянным взглядом. Так хотелось броситься ему на шею!" - написала Наталья.

Наталья Мосейчук не скрывая слез показала особенное фото: &quot;так хотелось броситься ему на шею!&quot;

Фото: Мосейчук с отцом (facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk)

Мосейчук призналась, что всегда плачет, когда вспоминает этот день, и поблагодарила маму Анну Николаевну, что вдохновила и "поддержала своей уверенностью" отца.

"Папа молодец. Пусть растут его огурцы и помидоры. Пусть он радуется молодой картошке и порядку в его "огородных войсках". Пусть даже ворчит на нас по делу и без. Дай Бог подольше. Любим тебя безумно, па" - пожелала ведущая.

Наталья Мосейчук не скрывая слез показала особенное фото: &quot;так хотелось броситься ему на шею!&quot;

Фото: Мосейчук с отцом и мамой (facebook.com/1plus1. NataliaMoseichuk)

Напомним, ранее Алла Мазур и Наталья Мосейчук снялись в неожиданных образах. И такими вы их еще точно не видели!

Также Наталья Мосейчук в больнице Охматдет в Киеве вместе с маленькими пациентами посадила клубнику на мини-огороде.

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Наталья Мосейчук
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