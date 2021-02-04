Алла Мазур и Наталья Мосейчук снялись в неожиданных образах: такими вы их еще точно не видели

Наталья Мосейчук (фото: пресс-служба)

Звездные ведущие ТСН предстали перед украинцами в невероятно чувственных образах в рамках фотокниги "Натхнення". И такими Аллу Мазур, Соломию Витвицкую, Лидию Таран, Наталья Мосейчук и Маричку Падалко еще точно не видели.

Фотосессия сделана в французском стиле аркур (harcourt). Всего в ней приняло участие 37 известных украинских женщин, которые рассказали о надежде, любви, нежности, мечте и силе не сдаваться.

Коллекционный фотоальбом "Аркур. Вдохновение" звездного фотографа Ростислава Репки посвящен женской красоте и задуман к 15-летию творческой деятельности автора.

Лидия Таран

Фотостиль Аркур родился в Париже в 1934 году. Выдающиеся мировые знаменитости - Марлен Дитрих, Катрин Денев, Софи Марсо, Эдит Пиаф, Моника Белуччи - имеют легендарные портреты в стиле Аркур. Это как бы стоп-кадры из кинофильмов, нарисованные светом, когда в фотографии можно увидеть настоящую живопись.

С Аллой была очень волнительная съемка, ведь именно в это время у нее проходило лечение и курс химиотерапии. И стилисты смогли найти те самые образы, которые показали романтичность Аллы.

Алла Мазур

"Наш фотограф Ростислав Рипка умеет увидеть ту очаровательную леди, которая есть в каждой из нас, и о которой, возможно, не каждая его героиня догадывается. Я знаю, это его давнишняя мечта, показать во мне, моих коллегах, не только ведущую новостей", - рассказала Алла Мазур.

А вот взгляд, который проникает до глубины души, подарила книги невероятная Наталья Мосейчук!

"Наталья не пряталась за сложными образами. Не менялась. Черное платье с открытыми плечами. Легкая улыбка. Свет. И ничего больше. Наталья и ее эмоции", - рассказали авторы фотосессии.

Наталья Мосейчук

Среди 37 героинь фотоальбома фотохудожника также Неля Шовкопляс и Валентина Хамайко, актрисы Ольга Сумская и Ксения Мишина, прима балерина Екатерина Кухар, лидер группы The Hardkiss Юлия Санина, певица Надежда Мейхер, Алена Шоптенко, хореограф, танцовщица Юлия Сахневич и другие.

Соломия Витвицкая

Маричка Падалко

Тираж 160-страничной книги ограничен. А часть экземпляров будет подарена университетам культуры и школам фотографии.

Ранее мы писали, что Лидия Таран поразила поклонников идеальным маникюром.